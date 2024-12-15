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وفاة والدة عصام الحضري - أخبار كلمتك

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وفاة والدة عصام الحضري - أخبار كلمتك

وفاة والدة عصام الحضري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 09:45 صباحاً - أعلن عصام الحضري نجم الكرة المصرية ومدرب حراس مرمى منتخب سوريا السابق وفاة والدته.

وفاة والدة عصام الحضري

وكتب عصام الحضري عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك: “انتقلت إلى رحمة الله بعد صراع شديد ومعاناة مع المرض أمي الغالية الحاجة نفيسة البحيري، أسأل الله تعالى أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته ويجعل مرضها شفيعا لها، الله يرحمك يا أمي ويصبرنا على فراقك هتوحشيني وهينقصني دعاكي ليا بس اللي هيصبرني انك اكيد بإذن الله في مكان احسن يا حبيبتي، اسألكم الدعاء وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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