الرياضة - 10:16 - «بيدافع عن والده».. شاب ينهي حياة عمه في مشاجرة عائلية بالوراق - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:16 - «بيدافع عن والده».. شاب ينهي حياة عمه في مشاجرة عائلية بالوراق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بإطلالة مبهجة.. روبي تخطف الأضواء في مهرجان «ميدل بيست» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بإطلالة مبهجة.. روبي تخطف الأضواء في مهرجان «ميدل بيست» - أخبار كلمتك

نقيب المعلمين: نظامنا التعليمي يهدف إلى الفهم والتطبيق وتجاوز الحفظ والتلقين - أخبار كلمتك

نقيب المعلمين: نظامنا التعليمي يهدف إلى الفهم والتطبيق وتجاوز الحفظ والتلقين - أخبار كلمتك

عبد الصادق: إقامة شراكات استراتيجية بين جامعة القاهرة والجامعات اليابانية - أخبار كلمتك

عبد الصادق: إقامة شراكات استراتيجية بين جامعة القاهرة والجامعات اليابانية - أخبار كلمتك

عقب سنوات من الغياب .. صحفي يصف شعوره عند عودته إلى مدينة عدن - أخبار كلمتك

عقب سنوات من الغياب .. صحفي يصف شعوره عند عودته إلى مدينة عدن - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل مثيرة لتهديد عمان وفد قيادات الحو ثيين بالطرد باوامر من هذه الدولة - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل مثيرة لتهديد عمان وفد قيادات الحو ثيين بالطرد باوامر من هذه الدولة - أخبار كلمتك

حدوث امر مروع صباح اليوم - أخبار كلمتك

حدوث امر مروع صباح اليوم - أخبار كلمتك

عاجل : المرتضى يفتح النار على أمريكا بسبب هذا الأمر - أخبار كلمتك

عاجل : المرتضى يفتح النار على أمريكا بسبب هذا الأمر - أخبار كلمتك

الكشف عن تهديد جماعة الح وثي في ‎مسقط بهذا الأمر - أخبار كلمتك

الكشف عن تهديد جماعة الح وثي في ‎مسقط بهذا الأمر - أخبار كلمتك

إنسحاب مفاجئ لقوات الحو ثيين - أخبار كلمتك

إنسحاب مفاجئ لقوات الحو ثيين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 09:16 - مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر في الكونفيدرالية اليوم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 09:16 - مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر في الكونفيدرالية اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:16 - مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر في الكونفيدرالية اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 09:16 صباحاً - بث مباشر لمباراة الزمالك والمصري اليوم 15 ديسمبر 2024، في قمة مرتقبة بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

رحلة لن تكون سهلة على نادي الزمالك إلى ملعب برج العرب، خاصة أن الفريق البورسعيدي يمتلك أدوات مهمة، ورغبة أكبر في الخروج بنتيجة إيجابية، من أجل الاقتراب أكثر من دور الثمانية.

قمة مصرية خالصة في كأس الكونفيدرالية الإفريقية بين الزمالك متصدر المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، متفوقا فقط بفارق الأهداف عن المصري البورسعيدي صاحب نفس النقاط.

بدأ نادي الزمالك مشواره في بطولة كأس الكونفيدرالية بدور المجموعات من بوابة بلاك بولز الموزمبيقي والفوز على ملعب القاهرة الدولي بهدفين نظيفين، قبل أن يتعادل 2-2 أمام إنيمبا النيجيري خارج الأرض.

أما المصري البورسعيدي فاستهل مشواره في بطولة كأس الكونفيدرالية بدور المجموعات بالفوز على إنيمبا النيجيري في ملعب السويس الجديد بثنائية نظيفة، قبل أن يتعادل أمام بلاك بولز بهدف في كل شبكة.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك تخصيص 20 حافلة لنقل الجماهير البيضاء إلى ستاد الجيش بمدينة برج العرب لمؤازرة ودعم الفريق الأول في مواجهة المصري البورسعيدي في البطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى مجلس إدارة الزمالك إلى توفير كافة سبل الراحة لجماهير النادي في كل مكان، لمساندة الفريق في مشواره الأفريقي، وفقا لبيان الفارس الأبيض

ومن المقرر أن يبدأ تحرك الحافلات صباح غد الأحد إلى ملعب المباراة، من أمام مقر نادي الزمالك (بوابة 5)، حيث يشترط تواجد بطاقة المشجع وتذكرة المباراة للتواجد في الحافلات المسافرة لبرج العرب.

بث مباشر لمباراة الزمالك والمصري في كأس الكونفيدرالية

وتقام مباراة الزمالك والمصري اليوم 15 ديسمبر 2024، في قمة مرتقبة بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وتنطلق صافرة الحكم في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتشاهدون مباراة الزمالك والمصري في كأس الكونفيدرالية، وذلك عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 6 بتعليق علي محمد علي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

أنا ماشي، الشناوي يرد على مشجع أهلاوي غاضب بعد الخسارة من باتشوكا (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق