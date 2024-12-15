الرياضة - 09:16 - مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر في الكونفيدرالية اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 09:16 صباحاً - بث مباشر لمباراة الزمالك والمصري اليوم 15 ديسمبر 2024، في قمة مرتقبة بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

رحلة لن تكون سهلة على نادي الزمالك إلى ملعب برج العرب، خاصة أن الفريق البورسعيدي يمتلك أدوات مهمة، ورغبة أكبر في الخروج بنتيجة إيجابية، من أجل الاقتراب أكثر من دور الثمانية.

قمة مصرية خالصة في كأس الكونفيدرالية الإفريقية بين الزمالك متصدر المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، متفوقا فقط بفارق الأهداف عن المصري البورسعيدي صاحب نفس النقاط.

بدأ نادي الزمالك مشواره في بطولة كأس الكونفيدرالية بدور المجموعات من بوابة بلاك بولز الموزمبيقي والفوز على ملعب القاهرة الدولي بهدفين نظيفين، قبل أن يتعادل 2-2 أمام إنيمبا النيجيري خارج الأرض.

أما المصري البورسعيدي فاستهل مشواره في بطولة كأس الكونفيدرالية بدور المجموعات بالفوز على إنيمبا النيجيري في ملعب السويس الجديد بثنائية نظيفة، قبل أن يتعادل أمام بلاك بولز بهدف في كل شبكة.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك تخصيص 20 حافلة لنقل الجماهير البيضاء إلى ستاد الجيش بمدينة برج العرب لمؤازرة ودعم الفريق الأول في مواجهة المصري البورسعيدي في البطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى مجلس إدارة الزمالك إلى توفير كافة سبل الراحة لجماهير النادي في كل مكان، لمساندة الفريق في مشواره الأفريقي، وفقا لبيان الفارس الأبيض

ومن المقرر أن يبدأ تحرك الحافلات صباح غد الأحد إلى ملعب المباراة، من أمام مقر نادي الزمالك (بوابة 5)، حيث يشترط تواجد بطاقة المشجع وتذكرة المباراة للتواجد في الحافلات المسافرة لبرج العرب.

بث مباشر لمباراة الزمالك والمصري في كأس الكونفيدرالية

وتقام مباراة الزمالك والمصري اليوم 15 ديسمبر 2024، في قمة مرتقبة بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وتنطلق صافرة الحكم في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتشاهدون مباراة الزمالك والمصري في كأس الكونفيدرالية، وذلك عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 6 بتعليق علي محمد علي.