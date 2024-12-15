الرياضة - 10:16 - «بيدافع عن والده».. شاب ينهي حياة عمه في مشاجرة عائلية بالوراق - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:16 - «بيدافع عن والده».. شاب ينهي حياة عمه في مشاجرة عائلية بالوراق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بإطلالة مبهجة.. روبي تخطف الأضواء في مهرجان «ميدل بيست» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بإطلالة مبهجة.. روبي تخطف الأضواء في مهرجان «ميدل بيست» - أخبار كلمتك

نقيب المعلمين: نظامنا التعليمي يهدف إلى الفهم والتطبيق وتجاوز الحفظ والتلقين - أخبار كلمتك

نقيب المعلمين: نظامنا التعليمي يهدف إلى الفهم والتطبيق وتجاوز الحفظ والتلقين - أخبار كلمتك

عبد الصادق: إقامة شراكات استراتيجية بين جامعة القاهرة والجامعات اليابانية - أخبار كلمتك

عبد الصادق: إقامة شراكات استراتيجية بين جامعة القاهرة والجامعات اليابانية - أخبار كلمتك

عقب سنوات من الغياب .. صحفي يصف شعوره عند عودته إلى مدينة عدن - أخبار كلمتك

عقب سنوات من الغياب .. صحفي يصف شعوره عند عودته إلى مدينة عدن - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل مثيرة لتهديد عمان وفد قيادات الحو ثيين بالطرد باوامر من هذه الدولة - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل مثيرة لتهديد عمان وفد قيادات الحو ثيين بالطرد باوامر من هذه الدولة - أخبار كلمتك

حدوث امر مروع صباح اليوم - أخبار كلمتك

حدوث امر مروع صباح اليوم - أخبار كلمتك

عاجل : المرتضى يفتح النار على أمريكا بسبب هذا الأمر - أخبار كلمتك

عاجل : المرتضى يفتح النار على أمريكا بسبب هذا الأمر - أخبار كلمتك

الكشف عن تهديد جماعة الح وثي في ‎مسقط بهذا الأمر - أخبار كلمتك

الكشف عن تهديد جماعة الح وثي في ‎مسقط بهذا الأمر - أخبار كلمتك

إنسحاب مفاجئ لقوات الحو ثيين - أخبار كلمتك

إنسحاب مفاجئ لقوات الحو ثيين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد في الجولة الـ 13 من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مواعيد مباريات اليوم الأحد في الجولة الـ 13 من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأحد في الجولة الـ 13 من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 09:05 صباحاً - دوري المحترفين، تنطلق اليوم الأحد، مباريات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “ دورى المحترفين ” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقًا.

وتقام اليوم الأحد جميع مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري المحترفين، بنفس التوقيت في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، عدا لقاء وحيد يقام في الخامسة مساء.

مواعيد مباريات اليوم الأحد في الجولة الـ 13 من دوري المحترفين 

الداخلية ضد كهرباء الإسماعيلية ـ 2:30 عصرًا 

وي ضد أبو قير للاسمدة ـ 2:30 عصرًا 

منتخب السويس ضد راية ـ 2:30 عصرًا 

المقاولون العرب ضد وادي دجلة ـ 5 مساء

 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20  فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

 

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

أولهم كولر، عصام الحضري يكشف سبب خسارة الأهلي أمام باتشوكا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق