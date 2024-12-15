الرياضة - 08:36 - اليوم.. بدء صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 08:36 صباحاً - معاش تكافل وكرامة 2024.. يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر 2024 لـ 5.2 مليون أسرة ممن هم الأكثر احتياجاً في الدولة، اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024.

معاش تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر 2024

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مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر 2024

قررت وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر، اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2024

وأوضحت التضامن الاجتماعي أن أماكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024، تكون كالآتي: الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري، وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

طرق الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

يتمكن المواطنون من الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لذلك من خلال الضغط على هذا الرابط.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

1 - الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - اختيار برنامج تكافل وكرامة.

3 - كتابة المستحق لـ معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.

4 - يحدد المستحق من معاش تكافل وكرامة الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

5 إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.

6 - اضغط على كلمة استعلام.

7 - تظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

شروط معاش تكافل وكرامة 2024

- أن يكون رب الأسرة أو زوجته لا يعملان في وظائف حكومية أو خاصة.

- يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

- يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من أصحاب الأمراض المزمنة.

- أن يكون عمر المتقدم من كبار السن للحصول على معاش تكافل وكرامة 65 عاما.

- أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفالا من عمر 6 سنوات مقيدين بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

- يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأسرة التي لا تمتلك أراضي زراعية، ولا تمتلك سيارات أو عقارات.