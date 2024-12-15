الرياضة - 07:41 - غداً.. المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 19 مليار جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 07:41 صباحاً - يطرح البنك المركزى المصري، غدا الاثنين 16 ديسمبر 2024 سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 19 مليار جنيه.

ووفقًا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تبلغ قيمة السندات ثابتة العائد 17 مليار جنيه من خلال طرحين تبلغ قيمة الطرح الأول 5 مليارات جنيه لمدة سنتين ودورية صرف عائد نصف سنوية وتاريخ استحقاق 1 أكتوبر 2026، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 12 مليار جنيه لمدة 3 سنوات وبدورية صرف عائد سنوية وتاريخ استحقاق فى 3 ديسمبر 2027.

وبلغت قيمة السندات متغيرة العائد ملياري جنيه لمدة 5 سنوات بدورية صرف عائد ربع سنوية بهامش استرشادي 01124% وتاريخ استحقاق فى 1 أكتوبر 2029.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري الإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.