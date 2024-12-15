الرياضة - 07:01 - طائرات مسيرة مجهولة تشل حركة مطار ستيوارت بولاية نيويورك - أخبار كلمتك

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الموضوع يتطور، طائرات مسيرة مجهولة تشل حركة مطار ستيوارت بولاية نيويورك - أخبار كلمتك

الموضوع يتطور، طائرات مسيرة مجهولة تشل حركة مطار ستيوارت بولاية نيويورك - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:01 - طائرات مسيرة مجهولة تشل حركة مطار ستيوارت بولاية نيويورك - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:01 - طائرات مسيرة مجهولة تشل حركة مطار ستيوارت بولاية نيويورك - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:01 - طائرات مسيرة مجهولة تشل حركة مطار ستيوارت بولاية نيويورك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 07:01 صباحاً - صرحت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوشول، بأن طائرات مسيرة مجهولة شلت العمليات في مطار ستيوارت في الولاية.

وقالت هوشول في بيان، "في الليلة الماضية، تم إغلاق المدرجات في مطار ستيوارت لمدة ساعة تقريبا، بسبب نشاط الطائرات المسيرة في المجال الجوي. لقد ذهب هذا إلى أبعد مما ينبغي".

ودعت إلى مساعدة فيدرالية وسط الحادث.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت سابق، إنه كان يتلقى معلومات من الجمهور عن مجموعات من الطائرات المسيرة فوق الولاية لعدة أسابيع.

وطالبت السلطات المحلية الوكالات الفيدرالية بالتحقيق في ما يحدث، حيث إن الولاية تضم منشآت عسكرية وبنية تحتية، وحتى ممتلكات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ويُزعم أن الطائرات المسيرة تختفي بمجرد مراقبتها.

فيما أصر البنتاجون على أن النشاط في سماء نيوجيرسي لم يأت من أعداء أجانب للولايات المتحدة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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