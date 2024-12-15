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بول بوجبا يدخل اهتمامات مانشستر سيتي لتعويض رودري - أخبار كلمتك

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بول بوجبا يدخل اهتمامات مانشستر سيتي لتعويض رودري - أخبار كلمتك

بول بوجبا يدخل اهتمامات مانشستر سيتي لتعويض رودري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 07:00 صباحاً - كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن وجود اتجاه داخل نادي مانشستر سيتي، للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم يوفنتوس السابق.

مانشستر سيتي يبدأ محادثات ضم بوجبا

وبحسب صحيفة "ذا إندبندنت"، فقد تواصل مسئولو مانشستر سيتي، مع المقربين من بوجبا، لمعرفة مدى اهتمامه باللعب مع المدرب بيب جوارديولا.

وأشارت إلى أن السيتي يريد ضم بوجبا، لتعويض غياب رودري، المصاب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

موقف بوجبا من اللعب مع مانشستر سيتي 

ومع ذلك، نوه التقرير إلى أن النجم الفرنسي متردد بشأن اللعب مع مانشستر سيتي، بسبب أوقاته السيئة مع مانشستر يونايتد.

من ناحية أخرى، تشير وسائل الإعلام الإيطالية، إلى أن بوجبا سيرحل للدوري الأمريكي من بوابة إنتر ميامي، أو يعود لفرنسا عن طريق مارسيليا.

وأصبح بوجبا، لاعبا حرا، بعد إنهاء عقده مع يوفنتوس بالتراضي، على خلفية أزمة المنشطات التي ضربته وإيقافه لفترة عن الملاعب.

وسيكون اللاعب الفرنسي متاحا للتدريب بداية من يناير القادم، على أن يكون متاحا للعب بعد نهاية إيقافه في مارس 2025.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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