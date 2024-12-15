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أبرزها دجلة والمقاولون، مباريات اليوم الأحد بالجولة الـ13 من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

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أبرزها دجلة والمقاولون، مباريات اليوم الأحد بالجولة الـ13 من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

أبرزها دجلة والمقاولون، مباريات اليوم الأحد بالجولة الـ13 من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 06:25 صباحاً - دوري المحترفين، تنطلق اليوم الأحد، مباريات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “ دورى المحترفين ” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقًا.

وتقام اليوم الأحد 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري المحترفين، والتي يأتي على رأسها صدام المقاولون العرب مع وادي دجلة. 

مباريات اليوم الأحد في الجولة الـ 13 من دوري المحترفين 

الداخلية ضد كهربا الإسماعيلية 

وي ضد أبو قير للأسمدة 

منتخب السويس ضد راية 

المقاولون العرب ضد وادي دجلة

 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20  فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

 

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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