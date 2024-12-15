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الرياضة - 05:06 - مائل للبرودة نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:06 - مائل للبرودة نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:06 - مائل للبرودة نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 05:06 صباحاً - الطقس اليوم.. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للدفء على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وعن الظواهر الجوية وفقا لـ طقس اليوم تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة وفقا لـ طقس اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

العاصمة الإدارية 19 11

6 أكتوبر 20 11

بنهــــا 20 12

دمنهور 19 12

وادي النطرون 21 12

كفر الشيخ 20 11

المنصورة 20 12

الزقازيق 20 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 19 12

دمياط 21 15

بورسعيد 20 18

الإسماعيلية 21 11

السويس 20 11

العريش 20 12

رفح 19 11

رأس سدر 21 12

نخل 19 06

كاترين 15 03

الطور 22 12

طابا 20 09

شرم الشيخ 23 15

الإسكندرية 20 13

العلمين 19 12

مطروح 20 13

السلوم 19 08

سيوة 19 08

رأس غارب 23 14

الغردقة 23 14

سفاجا 22 15

مرسى علم 25 17

شلاتين 26 17

حلايب 25 18

أبو رماد 25 17

رأس حدربة 26 17

الفيوم 21 09

بني سويف 21 19

المنيا 21 09

أسيوط 21 08

سوهاج 22 09

قنا 25 11

الأقصر 25 11

أسوان 27 12

الوادي الجديد 23 10

أبوسمبل 26 12

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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