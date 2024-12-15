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مواعيد مباريات اليوم بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 04:55 صباحاً - تقام اليوم الأحد، العديد من المباريات الهامة في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الفرنسي والدوري الإسباني والدوري الألماني والدوري الإيطالي.

دوري أبطال أفريقيا 

صن داونز مع الرجاء المغربي 3 مساء - بي إن سبورتس 6 

دجوليبا مع ساجرادا 6 مساء - بي إن سبورتس 7 

كأس الكونفدرالية الأفريقية 

سيمبا مع الصفاقسي 3 مساء - بي إن سبورتس 7 

بلاك بولز مع إنييمبا 3 مساء - بي إن سبورتس 8 

الزمالك مع المصري 6 مساء - بي إن سبورتس 6 

نهضة بركان مع ستاد مالي 9 مساء - بي إن سبورتس 7 

اتحاد الجزائر مع أسيك أبيدجان 9 مساء - بي إن سبورتس 6 

الدوري الإنجليزي الممتاز 

برايتون مع كريستال بالاس 4 مساء - بي إن سبورتس 2 

مانشستر سيتي مع مانشستر يونايتد 6.30 مساء - بي إن سبورتس 1 

تشيلسي مع برينتفورد 9 مساء - بي إن سبورتس 2 

ساوثهامبتون مع توتنهام 9 مساء - بي إن سبورتس 1

الدوري الإسباني 

أتلتيكو مدريد مع خيتافي 3 مساء - بي إن سبورتس 3

برشلونة مع ليجانيس 10 مساء - بي إن سبورتس 3 

الدوري الألماني 

لايبزيج مع فرانكفورت 8.30 مساء - بي إن سبورتس 5 

الدوري الفرنسي 

مونبلييه مع نيس 4 مساء - بي إن سبورتس 4 

بريست مع نانت 6 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2 

باريس سان جيرمان مع ليون 9.45 مساء - بي إن سبورتس 4 

الدوري الإيطالي 

ميلان مع جنوى 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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