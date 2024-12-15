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كونتي يحقق رقما فريدا من نوعه مع نابولي في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

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كونتي يحقق رقما فريدا من نوعه مع نابولي في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

كونتي يحقق رقما فريدا من نوعه مع نابولي في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 04:00 صباحاً - نجح فريق نابولي في العودة للطريق الصحيح بفوز مثير على حساب أودينيزي، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، بمنافسات الأسبوع 16 من الدوري الإيطالي.

فريق الجنوب نابولي خسر مباراته الماضية ضد لاتسيو، ليتراجع في سلم الترتيب ويفقد صدارة الجدول، لكنه عاد للمنافسة مجددا بانتصار مثير خارج قواعده على أودينيزي.

كونتي يحقق رقما قياسيا في الدوري الإيطالي 

وقالت شبكة أوبتا للإحصائيات: "في 71% من المواسم التي لعبها كمدرب في الدوري الإيطالي (5 من 7 مواسم) جمع كونتي 35 نقطة في أول 16 مباراة له بالموسم".

وأضافت: "يعد ذلك رقما قياسيا فريدا من حيث النسبة المئوية لمدرب في بطولة الدوري".

ووصل نابولي إلى 35 نقطة يحتل بهم المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق نقطتين عن المتصدر أتالانتا صاحب الـ(37) نقطة.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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