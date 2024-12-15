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الرياضة - 12:31 - علاء نبيل: خروج وسام أبوعلي نقطة التحول في مباراة الأهلي وباتشوكا (فيديو) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:31 - علاء نبيل: خروج وسام أبوعلي نقطة التحول في مباراة الأهلي وباتشوكا (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:31 - علاء نبيل: خروج وسام أبوعلي نقطة التحول في مباراة الأهلي وباتشوكا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 12:31 صباحاً - انتقد علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة المصري، قرار المدرب السويسري مارسيل كولر، بإستبدال وسام أبوعلي في مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي، مساء اليوم السبت، في كأس التحدي.

وقال علاء نبيل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد ، إن مارسيل كولر أخطأ بإستبدال وسام أبوعلي، والدفع باللاعب محمود كهربا، مشيرا إلى أن هذا القرار كان بمثابة نقطة التحول بالمباراة.

وأكد علاء نبيل، إن محمود كهربا لم يكن مستعدا على المستوى النفسي والبدني لخوض مباراة باتشوكا المكسيكي، وهو ما ظهر في إهداره لفرصة هدف محقق، إلا أن كولر أخطأ مجددا باختيار الأخير لتسديد ركلة الترجيح الحاسمة بالمباراة والتي أهدرها وكانت سببا في عودة الفريق المكسيكي للمباراة.

كما تحدث علاء نبيل عن مفاوضات الزمالك مع المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، قائلا:" لا أعلم حقيقة هذه المفاوضات، كما أن قرار رحيل ميكالي عن منتخب الشباب من أجل تدريب الزمالك في يد مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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