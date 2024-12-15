الرياضة - 12:51 - مهنيا وعاطفيا وصحيا.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:51 - مهنيا وعاطفيا وصحيا.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

ريال مدريد يفرط في صدارة الدوري الإسباني بتعادل مثير مع رايو فاليكانو - أخبار كلمتك

ريال مدريد يفرط في صدارة الدوري الإسباني بتعادل مثير مع رايو فاليكانو - أخبار كلمتك

مش هي بس اللي زادت، تصريح صادم من رئيس رابطة تجار السيارات عن مستقبل الأسعار (فيديو) - أخبار كلمتك

مش هي بس اللي زادت، تصريح صادم من رئيس رابطة تجار السيارات عن مستقبل الأسعار (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:31 - علاء نبيل: خروج وسام أبوعلي نقطة التحول في مباراة الأهلي وباتشوكا (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:31 - علاء نبيل: خروج وسام أبوعلي نقطة التحول في مباراة الأهلي وباتشوكا (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:31 - مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بشمال فرنسا - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:31 - مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بشمال فرنسا - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 15 - 12 -2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 15 - 12 -2024 - أخبار كلمتك

بخطوة مفاجئة.. عمان تهدد وفد الحوثيين بالطرد - أخبار كلمتك

بخطوة مفاجئة.. عمان تهدد وفد الحوثيين بالطرد - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - عيار 21 بكام؟.. مفاجأة بسعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - عيار 21 بكام؟.. مفاجأة بسعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 12:11 - مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 12:11 - مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 12:11 صباحاً - حالة الطقس اليوم .. كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، متوقعة أن حالة الطقس يكون مائل للبرودة في وقت النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية أن الطقس غدا سيكون معتدلا على جنوب سيناء، ومائلا للدفء على جنوب الصعيد، أما في وقت الليل سيسود الطقس البارد على أغلب الأنحاء، وستشتد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى أنه من ضمن الظواهر الجوية المتوقعة تكوّن شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي قد تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، مشيرة إلى وجود نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين

أما حالة الطقس اليوم في البحر المتوسط فيتوقع خبراء الأرصاد أن تكون بين خفيفة والمعتدلة وارتفاع الموج من: 1: 1.75، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية.

وتكون حالة البحر الأحمر، معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 20 13
العاصمة الإدارية 19 11
6 أكتوبر 20 11
بنها 20 12
دمنهور 19 12
المنصورة 20 12
الزقازيق 19 12
شبين الكوم 20 12
طنطا 19 12
دمياط 21 15
بورسعيد 20 18
الإسماعيلية 21 11
السويس 20 11
العريش 20 12
رفح 19 12
رأس سدر 21 12
نخل 19 6
كاترين 15 3
الطور 22 12
طابا 20 9
شرم الشيخ 23 15
الإسكندرية 20 13
العلمين الجديدة 19 12
مطروح 20 13
السلوم 19 8
سيوة 19 8
رأس غارب 23 14
الغردقة 23 14
سفاجا 22 15
الأقصر 25 17
أسوان 27 12
الوادي الجديد 23 10
أبو سمبل 26 12

اقرأ أيضاً
«البسوا الجواكت».. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد 15 ديسمبر 2024

«الأرصاد» تعلن إنذارا بحريا لخليج السويس والبحر الأحمر.. حالة الطقس غدا السبت حتى الخميس المقبل

نوة قاسم تضرب الإسكندرية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا الأربعاء

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق