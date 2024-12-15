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الرياضة - 12:11 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:11 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:11 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 12:11 صباحاً - مواقيت الصلاة اليوم يتم البحث بشكل مستمر عن.. مواقيت الصلاة من قبل المسلمين لأداء الصلاة في أوقاتها، ولذلك نعرض لكم في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، وفقا لهيئة المساحة.

مواقيت الصلاة غدا

وفي السطور التالية تعرض كلمتك لمتابعيها كل ما يخص مواقيت الصلاة غدا، ويمكنكم متابعة تحديثات جميع الخدمات من خلال هذا الرابـــــــــط.

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القـاهـرة

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، الموافق 12 جمادى الثانية 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 5:10 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، الموافق 12 جمادى الثانية 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 11:49 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، الموافق 12 جمادى الثانية 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 2:38 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، الموافق 12 جمادى الثانية 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 4:56 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، الموافق 12 جمادى الثانية 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 6:19 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، الموافق 12 جمادى الثانية 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 5:17 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهراليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، الموافق 12 جمادى الثانية 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 11:55 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، الموافق 12 جمادى الثانية 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 2:40 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، الموافق 12 جمادى الثانية 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 4:59 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، الموافق 12 جمادى الثانية 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 6:23 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطــا

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، الموافق 12 جمادى الثانية 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 5:17صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، الموافق 12 جمادى الثانية 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 11:50 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، الموافق 12 جمادى الثانية 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 2:37 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، الموافق 12 جمادى الثانية 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 4:56 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، الموافق 12 جمادى الثانية 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 6:19 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، الموافق 12 جمادى الثانية 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 5:12 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، الموافق 12 جمادى الثانية 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 11:51 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، الموافق 12 جمادى الثانية 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 2:37 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، الموافق 12 جمادى الثانية 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 4:56 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، الموافق 12 جمادى الثانية 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 6:19 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، الموافق 12 جمادى الثانية 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 5:11 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، الموافق 12 جمادى الثانية 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 11:49 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، الموافق 12 جمادى الثانية 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 2:35 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، الموافق 12 جمادى الثانية 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 4:54 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، الموافق 12 جمادى الثانية 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 6:18 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 في المدن والعواصم العربية

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 في المدن والعواصم العربية

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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