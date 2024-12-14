يوفنتوس يسقط في فخ التعادل مع فينيزيا 2/2 في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 11:52 مساءً - انتهت مباراة يوفنتوس ضد فينيزيا بنتيجة التعادل 2/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز ستاديوم، في إطار لقاءات الأسبوع 16 من الدوري الإيطالي.

واحتفظ تياجو موتا مدرب يوفنتوس بنجمه البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو على مقاعد البدلاء، لصالح تيموثي وياه الذي يشارك في مركز الجناح.

كما دخل نيكو جونزاليس قائمة المباراة ويجلس في الاحتياط، وذلك لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة.

تشكيل يوفنتوس ضد فينيزيا

دي جريجوريو، سافونا، جاتي، كالولو، دانيلو، ماكيني، تورام، وياه، كوبمينرز، يلدز، فلاهوفيتش.

تشكيل فينيزيا أمام يوفنتوس

ستانكوفيتش، سفيركو، سفوبودا، إدزيس، زامبانو، نيكولاسي، أندريسين، إليرتسون، بوسيو، أوريستانيو، بوهانبالو.

ويحتل البيانكونيري يوفنتوس المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، فيما يقبع فينيزيا بالمركز العشرين، الأخير، برصيد 9 نقاط.

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