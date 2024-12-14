سيدات سلة الأهلي يتأهلن لنهائي بطولة إفريقيا للأندية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 11:32 مساءً - تأهل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي تقام بالسنغال، بعد الفوز على ڤيل دو داكار السنغالي بنتيجة 65-64.
وأقيمت المباراة على صالة ماريوس ندياي، وشهدت أداءً قويًّا من الطرفين، ليحسم الفريق بطاقة العبور إلى النهائي في الثواني الأخيرة.
تفوق الفريق السنغالي في الفترة الأولى بنتيجة 11-18 ثم نجح الأهلي في التفوق بالفترة الثاني بنتيجة 32-31، وتقدم داكار السنغالي في الفترة الثالثة بنتيجة 40-51.
وشهدت الفترة الرابعة والأخيرة إثارة حتى الثواني الأخيرة، حيث نجح الأهلي في حسم المباراة والتأهل إلى النهائي بنتيجة 65-64.
قائمة سيدات سلة الأهلي
وجاءت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي: دينا عمرو- ريم موسى- رنيم الجداوي- ميرال أشرف- تمارا نادر- نادين سلعاوي- يارا أسامة- فريدة وائل- بريانا ماركيز- نديوما كان - ديايشا فير- مادجيجوين سيني.
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