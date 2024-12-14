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سيدات سلة الأهلي يتأهلن لنهائي بطولة إفريقيا للأندية - أخبار كلمتك

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سيدات سلة الأهلي يتأهلن لنهائي بطولة إفريقيا للأندية - أخبار كلمتك

سيدات سلة الأهلي يتأهلن لنهائي بطولة إفريقيا للأندية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 11:32 مساءً - تأهل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي تقام بالسنغال، بعد الفوز على ڤيل دو ‏داكار السنغالي بنتيجة 65-64.‏

‏‎وأقيمت المباراة على صالة ماريوس ندياي، وشهدت أداءً قويًّا من الطرفين، ليحسم الفريق بطاقة العبور إلى النهائي في الثواني ‏الأخيرة‎.‎

‏‎تفوق الفريق السنغالي في الفترة الأولى بنتيجة 11-18 ثم نجح الأهلي في التفوق بالفترة الثاني بنتيجة 32-31، وتقدم داكار ‏السنغالي في الفترة الثالثة بنتيجة 40-51‏‎.‎

‏‎وشهدت الفترة الرابعة والأخيرة إثارة حتى الثواني الأخيرة، حيث نجح الأهلي في حسم المباراة والتأهل إلى النهائي بنتيجة 65-64‏‎.‎

قائمة سيدات سلة الأهلي

‏‎‏‎وجاءت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي:‏ دينا عمرو- ريم موسى- رنيم الجداوي- ميرال أشرف- تمارا نادر- نادين سلعاوي- يارا أسامة- فريدة وائل- بريانا ماركيز- نديوما كان - ديايشا فير- مادجيجوين سيني.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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