تصدي أسطوري من مارتينيز حارس أستون فيلا ضد نوتينجهام (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 11:32 مساءً - تألق الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا، رغم خسارة فريقه ضد نوتينجهام فورست، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة تصديا أسطوريا من إيميليانو مارتينيز، وقت التعادل السلبي بين الفريقين، حيث قاد نوتينجهام فورست هجمة واعدة تحصل فيها على ركلة ركنية كادت تسفر عن تسجيل الهدف الأول لولا الإنقاذ الخيالي لإيمليانو مارتينيز، حارس أستون فيلا، الذي أبعد الكرة من على خط المرمى رغم أنه لم يكن ينظر إلى الزاوية التي مرت منها الكرة.

واستطاع الحارس الأرجنتيني المتوج بثلاثية تاريخية مع منتخب بلاده، من بينها كأس العالم 2022، أن ينقذ مرماه من استقبال أول أهداف المباراة في الدقيقة 59 بإنقاذ قد يكون الأبرز في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

ورغم تألق مارتينيز لم يستطع أستون فيلا، تفادي الخسارة الخامسة في رصيده هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز السابع.

وفي المقابل، حقق نوتينغهام فورست الفوز الثامن له في 16 مباراة ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع على بعد 8 نقاط من المتصدر ليفربول.

نوتنجهام يتخطى أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

فيما انتهت مباراة نوتنجهام فورست ضد أستون فيلا بنتيجة 2-1 للفورست، في المباراة التي جرت، مساء اليوم السبت، على ملعب سيتي جراوند، في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل جون دوران هدف أستون فيلا في الدقيقة 63، وتعادل اللاعب نيكولا ميلنكوفيتش لفريق نوتنجهام فورست في الدقيقة 87، وأضاف اللاعب أنتوني إيلانجا هدف نوتنجهام الثاني في الوقت بدل الضائع من زمن اللقاء.

تشكيل نوتنجهام ضد أستون فيلا

ماتز سيلس، أولا أينا، نيكولا ميلنكوفيتش، موريلو، نيكو ويليامس، إليوت أندرسون، ريان ياتيس، نيكولاس دومينجيز، مورجان جيبس وايت، كالوم هودسون أودوي، كريس وود.

تشكيل أستون فيلا أمام نوتنجهام فورست

إيميليانو مارتينيز، إزري كونسا، دييجو كارلوس، تيرون منجس، لوكاس ديني، ماتي كاش، بوبكر كامارا، يوري تيليمانس، جون ماكجين، جون دوران، مورجان روجيرس.

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