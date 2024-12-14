الرياضة - 11:28 - موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الخسارة من باتشوكا وتوديع كأس إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 11:28 مساءً - موعد مباراة الأهلي المقبلة.. تعرض المارد الأحمر للخسارة على يد باتشوكا المكسيكي، ليودع منافسات بطولة كأس إنتركونتينتال بركلات الترجيح، مساء اليوم السبت.

وخسر الأهلي لقب كأس التحدي، والحصول على 4 ملايين دولار إضافية، كما أنه خسر التأهل التاريخي لأول مرة إلى المباراة النهائية من بطولة كأس إنتركونتيننتال وملاقاة ريال مدريد الإسباني.

باتشوكا يتأهل لملاقاة ريال مدريد

وتأهل باتشوكا لمواجهة ريال مدريد في المباراة النهائية يوم الأربعاء المقبل على ملعب لوسيل الذي استضاف نهائي مونديال قطر 2022.

وحقق الفريق المكسيكي على ملعب 974 لقبه الثاني في إنتركونتيننتال بعد تتويجه بكأس ديربي الأمريكتين بعد فوزه بثلاثية دون رد على بوتافوجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية يوم الأربعاء الماضي.

الأهلي يفشل في الحفاظ على تقدمه

أما الأهلي لم يستغل إضاعة الفريق المكسيكي أول ركلتين في ماراثون ركلات الترجيح وأضاع ثلاث ركلات ليفشل أيضا في رد اعتباره من الخسارة أمام باتشوكا بنتيجة 2 / 4 في كأس العالم للأندية عام 2008 باليابان.

واكتفى بطل مصر وأفريقيا بلقب وحيد وهو كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي بعد فوزه على العين الإماراتي بنتيجة 3 / صفر في أواخر أكتوبر الماضي، ويتبخر حلمه في التأهل لنهائي بطولة عالمية لأول مرة في تاريخه.

وبذلك يكتفي الأهلي بفوزين على أندية المكسيك مقابل ثلاث هزائم سابقة بخلاف خسارته الليلة أمام باتشوكا وذلك في 6 مواجهات مباشرة في البطولات العالمية التي تقام تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

أحداث مباراة الأهلي وباتشوكا

ضغط الأهلي بقوة على منافسه في أول ربع ساعة ووصل إلى مرماه بأكثر من محاولة حيث سدد طاهر محمد كرة من مسافة بعيدة أبعدها كارلوس مورينو حارس باتشوكا الذي تعثر في كرة عرضية من حسين الشحات، لكن المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لم ينتهز الفرصة.

دخل الفريق المكسيكي في أجواء اللقاء تدريجيا حيث أضاع مهاجمه الفنزويلي المخضرم سولومون روندون فرصة خطيرة بتسديدة فوق العارضة بالدقيقة 23، كما سدد أسامة الإدريسي كرة فوق العارضة بعد مرور ثلاث دقائق، وأتبعها تسديدة ضعيفة من لويس روديجيز في أحضان محمد الشناوي.

استعاد الأهلي تفوقه في آخر ربع ساعة من الشوط الأول، بتسديدة ضعيفة من إمام عاشور في أيدي حارس مرمى باتشوكا، بينما أضاع طاهر محمد أخطر الفرص بتسديدة فوق العارضة بالدقيقة 36.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع سدد لاعب الوسط مروان عطية كرة من مسافة بعيدة ذهبت في أحضان كارلوس مورينو حارس باتشوكا لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في أول ربع ساعة من الشوط الثاني تبادل الفريقان المحاولات بتسديدة غير دقيقة على المرمى من نيلسون ديوزا وآنخيل مينا، وكذلك حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ثنائي الأهلي، بينما كاد المغربي يحيى عطية الله أن يهز الشباك لكن تسديدته مرت فوق العارضة.

وفي الدقائق الأخيرة نشط فريق باتشوكا ووصل إلى مرمى الأهلي مرتين لكن الشناوي كان يقظا في التصدي لتسديدتين من نيسلون ديوزا وأسامة الإدريسي، ليستمر التعادل السلبي ويلجأ الفريقان لشوطين إضافيين.

واصل الأهلي تفوقه في الشوطين الإضافيين وكان الأقرب لهز الشباك، حيث سدد محمد مجدي أفشة كرة ضعيفة في أحضان كارلوس مورينو حارس مرمى باتشوكا، بينما أضاع محمود عبد المنعم كهربا انفرادا تاما بالمرمى مسددا الكرة في جسد الحارس، كما سدد أفشة كرة أخرى فوق العارضة باللحظات الأخيرة.

أما الفريق المكسيكي فلم تكن محاولات الثنائي آنخيل مينا وسولومون روندون بالخطورة الكافية لهز شباك محمد الشناوي، ليخرج حارسا المرمى بشباك نظيفة بعد مباراة ماراثونية امتدت أكثر من ساعتين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الخسارة من باتشوكا

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر الجاري، في ثاني مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع نظيره شباب بلوزداد على ملعب القاهرة الدولي، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.