بعد الخسارة من باتشوكا، هل يلعب الأهلي مباراة على الميدالية البرونزية؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 11:22 مساءً - خسر الأهلي أمام نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي بينهما في الوقتين الأصلي والإضافي، ضمن نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، لتستمر عقدة الفريق الأحمر في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

انتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يلجأ الفريقان لركلات الترجيح, حيث أضاع باتشوكا ركلتين مقابل ثلاث ركلات أضاعها الأهلي، ليخسر الفريق المصري.

وضرب فريق باتشوكا موعدًا مع ريال مدريد الإسباني في نهائي البطولة الذي سيقام يوم الأربعاء المقبل، فيما بدأت تساؤلات جماهير الأهلي حول إمكانية خوض الأحمر مباراة على الميدالية البرونزية.

ينص نظام بطولة كأس إنتركونتيننتال على مواجهة بين بطل آسيا وأفريقيا، ضد الفائز من مباراة ديربي الأميركيتين، وصعد الأهلي بالفوز على العين لمواجهة باتشوكا الفائز على بوتافوجو، قبل أن يخطف الفريق المكسيكي تذكرة التأهل إلى المباراة النهائية.

وسيلعب باتشوكا مع ريال مدريد في نهائي البطولة يوم 18 ديسمبر، وسيودع الأهلي ويعود إلى القاهرة، إذ ينص النظام على مباراة نهائية فقط، دون لعب أي مباراة على الميدالية البرونزية.

الأهلي يخسر من باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

فيما تأهل نادي باتشوكا المكسيكي إلى نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال، بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف النهائي.

وضرب نادي باتشوكا موعدا مع ريال مدريد في نهائي كأس الإنتركونتيننتال يوم 18 ديسمبر الجاري.

مباراة الأهلي وباتشوكا

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة في أول 10 دقائق دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.

وكاد محمد طاهر أن يسجل الهدف الأول لـ الأهلي في شباك باتشوكا في الدقيقة 13 من تصويبة قوية ولكن تصدى لها الحارس ببراعة.

وفي الدقيقة 20 أهدر سولمون روندون فرصة هدف محقق، بعدما صوب كرة أمام مرمى الشناوي خارج الشباك.

وفي الدقيقة 26 صوب المغربي أسامة الإدريسي كرة قوية بقدمه اليسرى ولكن جاءت فوق عارضة الشناوي.

وأضاع طاهر محمد طاهر فرصة هدف محقق في الدقيقة 37 بعد ما وضعته تمريرة وسام أبو علي أمام المرمى ولكن صوبها فوق العارضة.

وفي الدقيقة 59 كاد يحيى عطية الله أن يسجل الهدف الأول بعد تصويبة بقدمه اليسرى ولكن علت مرمى باتشوكا.

وأجرى كولر أول تبديلا في المباراة بالدقيقة 70 بخروج حسين الشحات ودخول محمد مجدي أفشه.

وبحث كولر عن تجديد دماء خط الهجوم ليدفع بكهربا ويخرج وسام أبو علي في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة 83 أنقذ محمد الشناوي تصويبة من لاعب باتشوكا بعد تصدي رائع من قائد الأهلي.

وفي الدقيقة 89 أشرك كولر الثنائي بيرسي تاو وخالد عبد الفتاح وأخرج يحيى عطية الله وطاهر محمد طاهر.

ولجأ فريقا الأهلي وباتشوكا المكسيكي إلى شوطين إضافيين، بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 0-0.

وفي الدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الأول تعرض أكرم توفيق للإصابة وحل السولية بديلا له.

وفي الدقيقة 14 من الشوط الإضافي الأول أضاع كهربا انفرادا صريحا بعد ما تصدى حارس باتشوكا للكرة.

تأهل نادي باتشوكا المكسيكي إلى نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح (6-5).

تشكيل الأهلي أمام باتشوكا

وبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: عمر كمال، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله.

في خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي، حسين الشحات.

تشكيل باتشوكا أمام الأهلي

فيما بدأ باتشوكا أمام الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: كارلوس مورينو

في خط الدفاع: براين جونزاليس - جوستافو كابرال – أندريس ميكولتا - لويس رودريجيز

في خط الوسط: بيدرو بيدرازا – إلياس مونتيل- أرتورو جونزاليس – آلان باتيستوتا - أسامة الإدريسي.

في خط الهجوم: سولمون روندون

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