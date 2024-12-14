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الهلال السوداني يفوز على مولودية الجزائر ويتصدر مجموعته في دوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

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الهلال السوداني يفوز على مولودية الجزائر ويتصدر مجموعته في دوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

الهلال السوداني يفوز على مولودية الجزائر ويتصدر مجموعته في دوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 11:17 مساءً - فاز فريق الهلال السوداني على نظيره مولودية الجزائر بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة  دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف الهلال السوداني عن طريق قاسوما فوفانا في الدقيقة 76.

ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا

 يانج أفريكانز التنزاني يتعادل مع مازيمبي الكونغولي

تعادل نادي يانج أفريكانز التنزاني مع مضيفه مازيمبي الكونغولي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقدم مازيمبي على ضيفه يانج أفريكانز بفضل هدف اللاعب شيخ فوفانا في الدقيقة 41 من الشوط الأول، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع نجح يانج أفريكانز في العودة بنقطة ثمينة بعد أن سجل هدف التعادل من رأسية لبرينس دوبي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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