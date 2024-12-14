عمرو أديب لجماهير الأهلي: لاعيبة كبيرة أنتم عارفينها سبب خسارة الفريق في مبارياته الأخيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 11:17 مساءً - قال الإعلامي عمرو أديب: إن الأسماء الكبيرة اللي انتوا عارفينها كجماهير في النادي الأهلي هي اللي بتخسر الأهلي الماتشات الأخيرة، وباتشوكا ده في الكاتشوكا ومكسيكي مضروب وبزعل على الشباب والأطفال الصغيرين اللي زعلانين على النادي الأهلي".

ضعف فريق باتشوكا

وتابع خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "باتشوكا ده كان المفروض يتغلب 3 أو 4 من الأهلي وشوفنا الفرص اللي ضيعها الأهلي والانفرادات، وكهربا ضيع انفراد وضربة جزاء، ولاعيبة باتشوكا في أرض الملعب لا يصدقون أنفسهم".

ضياع حلم لقاء ريال مدريد

ولفت إلى أن خسارة باتشوكا خسرتنا مواجهة مودريتش وأفشة وكولر وأنشولتي والكرة المصرية حرمت من لقاء ريال مدريد، وتحس إن الزمالك هو اللي كان بيلعب لإنه دائما وأبدا يخسر بدون سبب واضح والجنرال حظ يتخلى عن النادي الأهلي اليوم الذي كان يقف بجانب الأهلي".



وتأهل نادي باتشوكا المكسيكي إلى نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال، بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف النهائي.

وضرب نادي باتشوكا موعدا مع ريال مدريد في نهائي كأس الإنتركونتيننتال يوم 18 ديسمبر الجاري.

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