أول تعليق لـ عمرو أديب على خسارة الأهلي أمام باتشوكا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 11:17 مساءً - النادي الأهلي، علق الإعلامي عمرو أديب، على خسارة النادي الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

حزن عمرو أديب على خسارة الأهلي

وقال عمرو أديب المعروف بتشجيعه وانتمائه لنادي الزمالك، خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "قلبي يقطر دما بعد خسارة الأهلي".

ضياع أحلام الأهلي في ملاقاة ريال مدريد

ولفت: "النادي الأهلي ضيع مباراة ولا أسهل وبسهولة شديدة جدا كان الأهلي يفوز في الوقت الأساسي والإضافي وضربات الجزاء، ويضيع كهرباء وخالد عبد الفتاح، بعدها ضاعت أحلام مواجهة ريال مدريد في نهائي الكأس، حزن شديد.. كنت النهاردة بشجع الأهلي بكل وجداني وكل حياتي ولكن الأهلي خسر".

مسؤولية الخسارة من باتشوكا

وتابع: "هناك عدد من اللاعبين كان عليهم مسؤولية كبيرة في خسارة الأهلي، مشكلة الأهلي الاَن الأسماء الكبيرة".



موعدة عودة بعثة الأهلي

وخسر النادي الأهلي بركلات الترجيح (6-5) من نظيره باتشوكا المكسيكي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي القاهرة غدا الأحد، وذلك عقب الخسارة من باتشوكا في كأس التحدي والفشل، في التأهل للمباراة النهائية من كأس الإنتركونتيننتال.

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