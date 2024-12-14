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7 مواجهات دون تأهل، عقدة الأهلي مستمرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

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7 مواجهات دون تأهل، عقدة الأهلي مستمرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

7 مواجهات دون تأهل، عقدة الأهلي مستمرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 10:51 مساءً - خسر الأهلي أمام نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي بينهما في الوقتين الأصلي والإضافي، ضمن نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، لتستمر عقدة الفريق الأحمر في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

تعتبر كأس إنتركونتيننتال 2024، المعادلة لكأس العالم للأندية، قبل أن يتم تطوير البطولة بدءا من النسخة المقبلة وتتوسع لتضم 32 فريقًا وتُنظم كل أربع سنوات.

وعلى مدار مشاركاته في كأس العالم للأندية، خاض الأهلي 7 مباريات في الدور نصف النهائي لكنه فشل في جميعها، حيث خسرها جميعًا وسجل هدفين فقط مقابل تلقيه 13 هدفًا.

وخاض الأهلي 7 مباريات في نصف نهائي كأس العالم للأندية منها 4 مواجهات ضد الأندية البرازيلية، خسرها الأحمر جميعا بدءًا من إنترناسيونالي في 2006 (1-2)، ثم كورنثيانز 2012 (0-1)، بالميراس 2021 (0-2)، وأخيرًا فلومينينسي في 2023 (0-2).

كما خاض الأهلي مباراتين في نصف نهائي كأس العالم للاندية ضد الأندية الأوروبية، خسرها أيضا الأولى ضد بايرن ميونخ في 2020 (0-2)، ثم أمام ريال مدريد في 2022 (1-4).

مباراة الأهلي اليوم ضد باتشوكا كانت الأولى للأحمر ضد أندية أمريكا الشمالية في نصف نهائي كأس العالم، وانتهت بالتعادل السلبي، قبل أن تترسخ عقدة الأهلي بالخسارة بركلات الترجيح.

سجل الأهلي هدفين فقط في نصف كأس العالم للأندية، كان الأول عن طريق الأنجولي أمادو فلافيو في نصف النهائي ضد إنترناسيونالي البرازيلي، وخسرها الأحمر 1 / 2، ثم سجل التونسي علي معلول هدفًا آخر من ركلة جزاء ضد ريال مدريد الإسباني في 2022، وخسرها الأحمر 1 / 4.

وفشل الأهلي في أن يصبح رابع فريق عربي يتأهل للنهائي بعد الرجاء المغربي في 2013، والعين الإماراتي في 2018، والهلال السعودي في 2022.

كما فشل الفريق في أن يصبح ثالث فريق أفريقي يصل إلى النهائي، بعد مازيمبي الكونغولي في 2010 والرجاء المغربي في 2013.

 

الأهلي يخسر من باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال 

فيما تأهل نادي باتشوكا المكسيكي إلى نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال، بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف النهائي.

وضرب نادي باتشوكا موعدا مع ريال مدريد في نهائي كأس الإنتركونتيننتال يوم 18 ديسمبر الجاري.

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مباراة الأهلي وباتشوكا 

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة في أول 10 دقائق دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.

وكاد محمد طاهر أن يسجل الهدف الأول لـ الأهلي في شباك باتشوكا في الدقيقة 13 من تصويبة قوية ولكن تصدى لها الحارس ببراعة.

وفي الدقيقة 20 أهدر سولمون روندون فرصة هدف محقق، بعدما صوب كرة أمام مرمى الشناوي خارج الشباك.

وفي الدقيقة 26 صوب المغربي أسامة الإدريسي كرة قوية بقدمه اليسرى ولكن جاءت فوق عارضة الشناوي.

وأضاع طاهر محمد طاهر فرصة هدف محقق في الدقيقة 37 بعد ما وضعته تمريرة وسام أبو علي أمام المرمى ولكن صوبها فوق العارضة.

وفي الدقيقة 59 كاد يحيى عطية الله أن يسجل الهدف الأول بعد تصويبة بقدمه اليسرى ولكن علت مرمى باتشوكا.

وأجرى كولر أول تبديلا في المباراة بالدقيقة 70 بخروج حسين الشحات ودخول محمد مجدي أفشه.

وبحث كولر عن تجديد دماء خط الهجوم ليدفع بكهربا ويخرج وسام أبو علي في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة 83 أنقذ محمد الشناوي تصويبة من لاعب باتشوكا بعد تصدي رائع من قائد الأهلي. 

وفي الدقيقة 89 أشرك كولر الثنائي  بيرسي تاو وخالد عبد الفتاح وأخرج يحيى عطية الله وطاهر محمد طاهر.

ولجأ فريقا الأهلي وباتشوكا المكسيكي إلى شوطين إضافيين، بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 0-0.

وفي الدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الاول تعرض أكرم توفيق للإصابة وحل السولية بديلا له.

وفي الدقيقة 14 من الشوط الإضافي الاول أضاع كهربا انفرادا صريحا بعد ما تصدى حارس باتشوكا للكرة.

تأهل نادي باتشوكا المكسيكي إلى نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح (6-5) 

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تشكيل الأهلي أمام باتشوكا 

 

وبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: عمر كمال، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله.

في خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي، حسين الشحات.

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تشكيل باتشوكا أمام الأهلي 

فيما بدأ باتشوكا أمام الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: كارلوس مورينو

في خط الدفاع: براين جونزاليس - جوستافو كابرال – أندريس ميكولتا - لويس رودريجيز

في خط الوسط: بيدرو بيدرازا – إلياس مونتيل- أرتورو جونزاليس – آلان باتيستوتا - أسامة الإدريسي.

في خط الهجوم: سولمون روندون

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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