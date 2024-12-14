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الرياضة - 10:07 - آخر تحديث لـ سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:07 - آخر تحديث لـ سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:07 - آخر تحديث لـ سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 10:07 مساءً - سعر الذهب.. ارتفع سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، فبعد أن سجل سعر الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات نحو 3810 جنيهات للبيع، ارتفع سعر الذهب في مساء التعاملات إلى 3820 جنيها للبيع.

ويبحث المواطنون باستمرار في هذه الأيام عن آخر التحديثات لـ سعر الذهب الذي يشهد تقلبات عالية بسبب للتغيرات والتوتّرات الجيوسياسية التي تحدث في جميع أنحاء العالم.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب في مصر

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص سعر الذهب في مصر وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــا.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24 بدون مصنعية

ارتفع سعر الذهب عيار 24 في ختام التعاملات ليسجل 4365.75 جنيه للبيع، و4342.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22 بدون مصنعية

زاد سعر الذهب عيار 22 في نهاية التعاملات ليسجل4002 جنيها للبيع، و3981 جنيها للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 بدون مصنعية

صعد سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة المصرية إلى مستوى 3820 جنيها للبيع، و3800 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18 بدون مصنعية

سيطر الارتفاع على سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات المسائية ليسجل 3274.25 جنيه للبيع، و3257.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14 بدون مصنعية

هيمن الصعود سعر الذهب عيار 14 ليسجل 2546.75 جنيه للبيع، 2533.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 12 بدون مصنعية

وسجل سعر الذهب عيار 12 فسجل في محلات الصاغة نحو 2182.75 جنيه للبيع، و2171.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9 بدون مصنعية

ووصل سعر الذهب الآن عيار 9 في نهاية التعاملات فوصل إلى مستوى 1637.25 جنيه للبيع، و1628.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 14 ديسمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
سعر الذهب عيار 24 4365.75 جنيه 4342.75 جنيه
سعر الذهب عيار 22 4002 جنيها 3981 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 21 3820 جنيها 3800 جنيها
سعر الذهب عيار 18 3274.25 جنيه 3257.25 جنيه
سعر الذهب عيار 14 2546.75 جنيه 2533.25 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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