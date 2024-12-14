الرياضة - 10:07 - مسئول سابق بمورجان ستانلي يفجر مفاجأة: الجولاني يهودي درس في تل أبيب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 10:07 مساءً - تداول رواد مواقع الواصل الاجتماعي، تغريدة نشرها مؤخرا حساب مادس بالسفيج المدير التنفيذي السابق في مورجان ستانلي وكريدي سويس وباركليز ورئيس حزب الرخاء في الدنمارك، على موقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقا.

وفجرت تغريدة مادس بالسفيج، بحسب ما جاء فيها مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أبو محمد الجولاني المصنف إرهابيا، لتكشف التدوينة علاقته بالكيان الإسرائيلي المحتل.

التغريدة كشفت أن الإرهابي الجولاني، يهودي وتخرج من مدرسة الفقه الإسلامي في تل أبيب، وجاء في التغريدة: "يا لها من مفاجأة، زعيم متمردي سوريا المعروفين بـ داعش، ويعرف أيضا باسم جهاز المخابرات السرية الإسرائيلية، والجولاني يهودي، وتخرج من مدرسة الفقه الإسلامي في تل أبيب".

ويوما بعد يوم يكشف الإرهابي الجولاني علاقته الوثيقة بالكيان المحتل، خصوصا بعد تصريحه مؤخرا أن المعركة ليست من الاحتلال الإسرائيلي، وقال في تصريحات له: "سوريا ليست بصدد الخوض في صراع مع إسرائيل".

الإرهابي الجولاني، هو قائد ما يسمى هيئة تحرير الشام، وكان أميرا لما يسمى جبهة النصرة التي تعد الفرع السوري لتنظيم القاعدة الإرهابي قبل أن تغير اسمها وتعلن انفصالها عن التنظيم.

صنفت وزارة الخارجية الأمريكية أحمد الشرع "الجولاني" إرهابيا عالميا في مايو 2013م، وبعد أربع سنوات أعلنت مكافأة قدرها عشرة مليون دولار لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلىٰ القبض عليه.