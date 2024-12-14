دوري أبطال افريقيا، الترجي يتقدم علي بيراميدز بهدف البلايلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 10:06 مساءً - دوري أبطال أفريقيا، تقدم فريق الترجي علي نادي بيراميدز بهدف، على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز هدف ألترجي يوسف بلايلي في الدقيقة 36

مباراة بيراميدز والترجي التونسي

تشهد المباراة سيطرة من فريق الترجي لكن دون خطورة علي مرمي أحمد الشناوي

بدا اللقاء بركلة حرة للترجي في منتصف الملعب بعد تدخل قوي من محمد حمدي على سيف تقا ثم كرة عرضية من حسام تقا لاعب الترجي من جهة اليمين أمسك بها حارس بيراميدز احمد الشناوي

وتسديدة ارضية زاحفة من يوسف بلايلي لاعب الترجي من خارج منطقة الجزاء ابعدها أحمد الشناوي من أسفل يسار مرماه.

ضغط قوي من لاعبي الترجي على وحصار هجومي متواصل علي للاعبي بيراميدز في مناطقهم الدفاعية بحثا عن هدف أول.

ورأسية ضعيفة من فيستون ماييلي لاعب بيراميدز من داخل منطقة الجزاء وصلت سهلة لحارس الترجي أمان الله ماميش.

تشكيل بيراميدز لمواجهة الترجي

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الترجي التونسي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: رمضان صبحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - مهند لاشين - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - أحمد توفيق - دودو الجباس - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي.

القناة الناقلة لمباراة الترجي وبيراميدز

وتذاع مباراة بيراميدز والترجي التونسي عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 7 الناقل الحصري للبطولة.

مباراة الترجي التونسي ضد بيراميدز

وتعد مواجهة بيراميدز والترجي صعبة للغاية لكلا الفريقين اللذين يسعيان للفوز، حيث يمنح فوز أي منهما صدارة المجموعة.

حكام مباراة الترجي التونسي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

ويدير مباراة الترجي التونسي وبيراميدز طاقم حكام من دولة بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك باهويمانا، ويعاونه مواطنه إيمري نيونجابو المساعد الأول، وألويفيه بوجورا المساعد الثاني، ورودريجي بيجرمانا، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب اللقاء جورجيو بادوبا من غينيا بيساو، ويحيى حادقا مراقب الحكام من المغرب، والمنسق العام محمد جيدو من موريتانيا، والمنسق الإعلامي منذر شاوشي من تونس، والمنسق الأمني عبد الرحمن أفاصيح من جيبوتي.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الترجي وبيراميدز

ويرتدي نادي الترجي قميصه الأساسي الأحمر في أصفر، والشورت الأسود، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأبيض بالكامل.

ويرتدي في المقابل نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ترتيب مجموعة بيراميدز

ويحتل فريق بيراميدز صدارة المجموعة برصيد ٤ نقاط من فوز وتعادل ومتساويًا مع الترجي في عدد النقاط، ولكنه يتصدر بفارق الأهداف ثم دجوليبا برصيد نقطة وساجرادا بنفس الرصيد.

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