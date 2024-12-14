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تشكيل مباراة يوفنتوس أمام فينيزيا في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

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تشكيل مباراة يوفنتوس أمام فينيزيا في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

تشكيل مباراة يوفنتوس أمام فينيزيا في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - أعلن تياجو موتا، المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن تشكيل فريقه لمواجهة فينيزيا، مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز ستاديوم، في إطار لقاءات الأسبوع 16 من الدوري الإيطالي.

واحتفظ موتا بنجمه البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو على مقاعد البدلاء، لصالح تيموثي وياه الذي يشارك في مركز الجناح.

كما دخل نيكو جونزاليس قائمة المباراة ويجلس في الاحتياط، وذلك لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة.

تشكيل يوفنتوس ضد فينيزيا 

دي جريجوريو، سافونا، جاتي، كالولو، دانيلو، ماكيني، تورام، وياه، كوبمينرز، يلدز، فلاهوفيتش.

تشكيل فينيزيا أمام يوفنتوس 

ستانكوفيتش، سفيركو، سفوبودا، إدزيس، زامبانو، نيكولاسي، أندريسين، إليرتسون، بوسيو، أوريستانيو، بوهانبالو.

ويحتل البيانكونيري يوفنتوس المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، فيما يقبع فينيزيا بالمركز العشرين، الأخير، برصيد 9 نقاط. 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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