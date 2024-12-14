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بعثة طائرة سيدات الزمالك تغادر إلى الصين استعدادا لـ كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

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بعثة طائرة سيدات الزمالك تغادر إلى الصين استعدادا لـ كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

بعثة طائرة سيدات الزمالك تغادر إلى الصين استعدادا لـ كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك " سيدات" مطار القاهرة منذ قليل متوجهة إلى الصين، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 17 ديسمبر الجاري حتى 22 من الشهر ذاته.

وتترأس نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كل من: "نورة عزمي، فريدة العسقلاني، داليا المرشدي، مريم متولي، سابين عابد، أيسل نديم، تقى الله مدحت، نهى عادل، هنا سند، مريم مصطفى، ندى مرجان، مايا ممدوح، ميلكا لوبيسكا، شروق فؤاد".

مجموعة سيدات طائرة الزمالك في كاس العالم للأندية 

والجدير بالذكر، أن الزمالك يتواجد في المجموعة الأولى بجانب فرق: "  تيانجين بوهاي بانك الصيني - جيرداو ميناس البرازيلي - فيرو فولي ميلان الإيطالي".

الجهاز الفني لـ  سيدات طائرة الزمالك في كأس العالم للأندية 

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديرًا فنيًا، وأشرف عبدالعال مدربًا مساعدًا، إكرامي هيكل مدربًا، وبلال وتوت مخططًا للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللًا للأداء، وسمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديرًا إداريًا".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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