رجال سلة الأهلي يفوز على الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 09:41 مساءً - حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، فوزا مهما على حساب نظيره فريق الزمالك، في ذهاب الدور نصف النهائي من منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.
مباراة الأهلي والزمالك في كرة السلة
أقيمت المباراة على صالة برج العرب بالإسكندرية، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز «رجال سلة الأهلي» بنتيجة 74-73.
وأشاد الجهاز الفني بما قدمه اللاعبون خلال اللقاء، من مجهود بدني كبير وأداء فني وإصرار على تحقيق الفوز رغم التأخر في النتيجة.
وكان «رجال سلة الأهلي» قد تأهل إلى نصف النهائي عقب الفوز على الجزيرة في ربع النهائي بنتيجة ٨٤ -٧٢.
رجال سلة الأهلي يفوز على الجزيرة في دوري المرتبط
فاز الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي على فريق الجزيرة بنتيجة ٨٤ -٧٢، في المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات دوري المرتبط.
أقيمت المباراة على صالة اتحاد الشرطة، وشهدت منافسة قوية بين الفريقين، واستطاع الأهلي أن يتفوق في الفترة الأولي بنتيجة 32-22.
وشهدت الفترة الثانية تفوقًا كبيرًا لـ«رجال سلة الأهلي»، لينهي الفترة بتقدم بنتيجة ٤٩ - ٣٦، وواصل الفريق تقدمه في الفترة الثالثة بنتيجة 70-55، وفي الفترة الرابعة التي شهدت عودة الأهلي، ونجح الفريق في إنهاء المباراة بنتيجة ٨٤-٧٢.
وكان فريق رجال سلة الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب أمام الجزيرة بنتيجة 83-72 في منافسات البطولة.
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