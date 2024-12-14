الرياضة - 09:37 - «ليس لهم أمان».. أحمد موسى: لن نسمح بعودة الإخوان مرة أخرى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 09:37 مساءً - قال الإعلامي أحمد موسى: إن الجيش المصري يقف صامداً على الرغم من كل التحديات والمخاطر التي تواجهها الدولة المصرية، لافتاً إلى أن الشعب يدرك الخطر بعدما حدث في سوريا، ويعي جيدًا أهمية دعم الجيش المصري.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك حملة ممنهجة على مواقع التواصل الإجتماعي تستهدف الجيش المصري والدولة المصرية، موضحاً أن الشعب المصري لم يتخلى عن دعم الجيش والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال أحمد موسى: «لن نسمح بعودة عناصر جماعة الإخوان الإرهابية مرة أخرى، وسيظل تنظيم الإخوان الإرهابي خائن وليس له أمان، وهناك أحكام بالإعدام على عناصر إخوانية واجبة التنفيذ، والصفحات الإخوانية الإرهابية بالخارج تحرض ضد الدولة المصرية».