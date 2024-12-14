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الرياضة - 09:17 - مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:17 - مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:17 - مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 09:17 مساءً - بث مباشر مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو، اليوم السبت، الموافق 14 من شهر ديسمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليجا» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو، في الدوري الإسباني اليوم، عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثانية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «تيريزا ريفيرو».

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني بث مباشر

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع مضيفه رايو فاليكانو، اليوم السبت، ضمن الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2023-2024.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، ويمتلك الفريق الملكي مباراة مؤجلة أمام فريق فالنسيا.

على الجانب الآخر، يحتل رايو فاليكانو صاحب الضيافة في مباراة اليوم أمام ريال مدريد المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الملكي.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

وتقدم كلمتك لقرائها ومتابعيها الأعزاء، بث مباشر لـ مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو، اليوم السبت، الموافق 14 من شهر ديسمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليجا» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو، في الدوري الإسباني اليوم، عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثانية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «تيريزا ريفيرو».

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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