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الرياضة - 09:17 - من نوفمبر إلى مارس.. عوامل انتشار عدوى الفيروسات التنفسية وطرق الوقاية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:17 - من نوفمبر إلى مارس.. عوامل انتشار عدوى الفيروسات التنفسية وطرق الوقاية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:17 - من نوفمبر إلى مارس.. عوامل انتشار عدوى الفيروسات التنفسية وطرق الوقاية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 09:17 مساءً - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن أكثر أوقات انتشار الفيروسات التنفسية، مثل الإنفلونزا وفيروسات نزلات البرد، خلال فصل الشتاء على وجه الخصوص، وتزداد حالات العدوى عادةً في الفترة بين نوفمبر ومارس.

وأوضحت وزارة الصحة، العوامل التي تساهم في زيادة انتشار الفيروسات خلال هذه الفترة:

- الطقس البارد والبقاء في أماكن مغلقة يسهلان من انتقال الفيروسات.

- الرطوبة المنخفضة: الظروف الجوية الباردة عادة ما تكون جافة، وتؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي، ما يسهل دخول الفيروسات.

- التجمعات الاجتماعية، مع التعرض للأشخاص المصابين، يزيد من معدلات انتشار العدوى بالفيروسات التنفسية

- نقص التعرض لأشعة الشمس: قد يؤدي نقص الفيتامين (د) نتيجة قلة التعرض لأشعة الشمس إلى ضعف الجهاز المناعي.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: من المهم أن نتخذ احتياطات مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وتجنب التجمعات الكبيرة في الأماكن المغلقة، واتباع العناية الصحية العامة لتقليل خطر الإصابة بهذه الفيروسات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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