القصة الكاملة لسقوط لاعب شباب بسيون فاقدا للوعي بالقسم الثالث - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 08:50 مساءً - تسبب محمد الجندي، لاعب مركز شباب بسيون في إحداث حالة من الهلع في ملعب مباراة فريقه أمام نادى عثماثون طنطا في دوري القسم الثالث بأرضية مركز شباب كفر الزيات.

محمد الجندي شارك مع شباب بسيون أمام عثماثون على ملعب مركز شباب كفر الزيات والتي انتهت بخسارة فريقه 1-0.

وترجع تفاصيل واقعة سقوط محمد الجندي لاعب شباب بسيون، أثناء الشوط الأول بعدما فقد الوعي بشكل مفاجيء وتدخلت سيارة الإسعاف وتم نقله لمستشفى كفر الزيات وتم عمل الإسعافات اللازمة، ووضعه بالعناية المركزة تحت الملاحظة.

وتعرض لاعب شباب بسيون للإغماء مرتين، من بينهم المرة الأولى في أرضية الملعب، وتم عمل الإسعافات الأولية له، حتى استرد وعيه ونقل إلى دكة الاحتياط، ولكنه تعرض للإغماء مرة أخرى.

وكشفت أنباء أن اللاعب تعرض لهبوط حاد بالدورة الدموية، لعدم تناوله الطعام، قبل المباراة وأن اللاعب استرد وعيه بالكامل في مستشفى كفر الزيات العام وأنه بصدد إجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان عليه.

وتداول عدد من نشطاء فيس بوك اللحظات المرعبة لسقوط اللاعب ونقله بسيارة الإسعاف إلي مستشفى كفر الزيات.

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