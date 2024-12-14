تشكيل مباراة يوفنتوس أمام فينيزيا في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

تشكيل مباراة يوفنتوس أمام فينيزيا في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

بعثة طائرة سيدات الزمالك تغادر إلى الصين استعدادا لـ كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

بعثة طائرة سيدات الزمالك تغادر إلى الصين استعدادا لـ كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الأحد 15 -12 -2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الأحد 15 -12 -2024 في مصر - أخبار كلمتك

خبير عسكري يكشف كواليس انسحاب الجيش السوري ودور تركيا - أخبار كلمتك

خبير عسكري يكشف كواليس انسحاب الجيش السوري ودور تركيا - أخبار كلمتك

أحمد الشرع: نعتزم إبرام اتفاقيات دفاعية مع بعض الدول - أخبار كلمتك

أحمد الشرع: نعتزم إبرام اتفاقيات دفاعية مع بعض الدول - أخبار كلمتك

خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم غدا الأحد - أخبار كلمتك

خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم غدا الأحد - أخبار كلمتك

كأس الإنتركونتيننتال، تعادل سلبي بين الأهلي وباتشوكا في الشوط الإضافي الأول (صور) - أخبار كلمتك

كأس الإنتركونتيننتال، تعادل سلبي بين الأهلي وباتشوكا في الشوط الإضافي الأول (صور) - أخبار كلمتك

نوتنجهام يخطف فوزا قاتلا من أستون فيلا 1/2 في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

نوتنجهام يخطف فوزا قاتلا من أستون فيلا 1/2 في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

رجال سلة الأهلي يفوز على الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر - أخبار كلمتك

رجال سلة الأهلي يفوز على الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر - أخبار كلمتك

رجل يقوم بقتل زوجة ابنه بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

رجل يقوم بقتل زوجة ابنه بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

القصة الكاملة لسقوط لاعب شباب بسيون فاقدا للوعي بالقسم الثالث - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
القصة الكاملة لسقوط لاعب شباب بسيون فاقدا للوعي بالقسم الثالث - أخبار كلمتك

القصة الكاملة لسقوط لاعب شباب بسيون فاقدا للوعي بالقسم الثالث - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 08:50 مساءً - تسبب محمد الجندي، لاعب مركز شباب بسيون في إحداث حالة من الهلع في ملعب مباراة فريقه أمام نادى عثماثون طنطا في دوري القسم الثالث بأرضية مركز شباب كفر الزيات.

محمد الجندي شارك مع شباب بسيون أمام عثماثون  على ملعب مركز شباب كفر الزيات والتي انتهت بخسارة فريقه 1-0.

وترجع تفاصيل واقعة سقوط محمد الجندي لاعب شباب بسيون، أثناء الشوط الأول بعدما فقد الوعي بشكل مفاجيء وتدخلت سيارة الإسعاف وتم نقله لمستشفى كفر الزيات وتم عمل الإسعافات اللازمة، ووضعه بالعناية المركزة تحت الملاحظة.

 

وتعرض لاعب شباب بسيون للإغماء مرتين، من بينهم المرة الأولى في أرضية الملعب، وتم عمل الإسعافات الأولية له، حتى استرد وعيه ونقل إلى دكة الاحتياط، ولكنه تعرض للإغماء مرة أخرى.

 

وكشفت أنباء أن اللاعب تعرض لهبوط حاد بالدورة الدموية، لعدم تناوله الطعام، قبل المباراة وأن اللاعب استرد وعيه بالكامل في مستشفى كفر الزيات العام وأنه بصدد إجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان عليه.

 

وتداول عدد من نشطاء فيس بوك اللحظات المرعبة لسقوط اللاعب ونقله بسيارة الإسعاف إلي مستشفى كفر الزيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 08:26 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق