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أورلاندو يتعادل مع ستاد أبيدجان 1ـ1 ويتصدر مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

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أورلاندو يتعادل مع ستاد أبيدجان 1ـ1 ويتصدر مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

أورلاندو يتعادل مع ستاد أبيدجان 1ـ1 ويتصدر مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 08:35 مساءً - تعادل فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي مع نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري 1ـ1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

 

ويتواجد فريقا أورلاندو وستاد أبيدجان ضمن مجموعة النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، كما تضم المجموعة أيضا فريق شباب بلوزداد الجزائري. 

 

مباراة أورلاندو وستاد أبيدجان 

وتقدم فريق أورلاندو في الدقيقة 3+45 عن طريق لاعبه ماكدوبا من ركلو جزاء، ثم تعادل فريق ستاد أبيدجان في الدقيقة 53 بعدما سجل لاعبه عثمان ميتي هدف التعادل. 

 

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 


1-  أورلاندو بايرتس 5 نقاط

2-  الأهلي 4 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- ستاد أبيدجان نقطة 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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