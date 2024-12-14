توكل كرمان تلمح لقرب معركة تحرير صنعاء عقب هذا الأمر - أخبار كلمتك

توكل كرمان تلمح لقرب معركة تحرير صنعاء عقب هذا الأمر - أخبار كلمتك

بالفيديو.. سرقة مواطن اثناء نومه بشارع في عدن - أخبار كلمتك

بالفيديو.. سرقة مواطن اثناء نومه بشارع في عدن - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (صور) - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (صور) - أخبار كلمتك

رمضان صبحي وماييلي يقودان تشكيل بيراميدز لمواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

رمضان صبحي وماييلي يقودان تشكيل بيراميدز لمواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

لجنة الاتصال الوزارية العربية: لا نريد سقوط سوريا في الفوضى ويجب الحفاظ على مؤسسات الدولة - أخبار كلمتك

لجنة الاتصال الوزارية العربية: لا نريد سقوط سوريا في الفوضى ويجب الحفاظ على مؤسسات الدولة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:06 - كأس إنتركونتيننتال.. باتشوكا يفرض التعادل السلبي على الأهلي في الشوط الأول «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:06 - كأس إنتركونتيننتال.. باتشوكا يفرض التعادل السلبي على الأهلي في الشوط الأول «فيديو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تعرضت للتنمر وأغلب أصدقائها رجال.. أبرز تصريحات أميرة فتحي ببرنامج «كلام الناس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تعرضت للتنمر وأغلب أصدقائها رجال.. أبرز تصريحات أميرة فتحي ببرنامج «كلام الناس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق من بدرية طلبة على اتهامها بقتل زوجها «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق من بدرية طلبة على اتهامها بقتل زوجها «صورة» - أخبار كلمتك

جريمة جديدة تهز مأرب - أخبار كلمتك

جريمة جديدة تهز مأرب - أخبار كلمتك

فقدان خمسة ضباط يمنيين بسوريا وتوجيه رسالة هامة - أخبار كلمتك

فقدان خمسة ضباط يمنيين بسوريا وتوجيه رسالة هامة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

رمضان صبحي وماييلي يقودان تشكيل بيراميدز لمواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رمضان صبحي وماييلي يقودان تشكيل بيراميدز لمواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

رمضان صبحي وماييلي يقودان تشكيل بيراميدز لمواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 08:15 مساءً - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الترجي التونسي، في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

 

تشكيل بيراميدز لمواجهة الترجي

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: رمضان صبحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - مهند لاشين - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - أحمد توفيق - دودو الجباس - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي.

ووصل فريق نادي بيراميدز  إلى استاد رادس، استعدادا لخوض مباراة الترجي التونسي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

 

موعد مباراة بيراميدز والترجي التونسي 

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء السبت، على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وعقد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني جلسة مع اللاعبين لشرح خطة اللعب وطريقة الأداء، والإعلان عن التشكيل.

وحرص ممدوح عيد رئيس النادي على أن يكون في وداع اللاعبين من فتدق الإقامة للشد من أزرهم ومطالبتهم بالفوز وحصد الثلاث نقاط والابتعاد بصدارة المجموعة.

 

القناة الناقلة لمباراة الترجي وبيراميدز 

وتذاع مباراة بيراميدز والترجي التونسي عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 7 الناقل الحصري للبطولة. 

مباراة الترجي التونسي ضد بيراميدز 

وتعد مواجهة بيراميدز والترجي صعبة للغاية لكلا الفريقين اللذين يسعيان للفوز، حيث يمنح فوز أي منهما صدارة المجموعة. 

حكام مباراة الترجي التونسي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

ويدير مباراة الترجي التونسي وبيراميدز طاقم حكام من دولة بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك باهويمانا، ويعاونه مواطنه إيمري نيونجابو المساعد الأول، وألويفيه بوجورا المساعد الثاني، ورودريجي بيجرمانا، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب اللقاء جورجيو بادوبا من غينيا بيساو، ويحيى حادقا مراقب الحكام من المغرب، والمنسق العام محمد جيدو من موريتانيا، والمنسق الإعلامي منذر شاوشي من تونس، والمنسق الأمني عبد الرحمن أفاصيح من جيبوتي.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الترجي وبيراميدز 

 ويرتدي نادي الترجي قميصه الأساسي الأحمر في أصفر، والشورت الأسود، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأبيض بالكامل.

ويرتدي في المقابل نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل. 

ترتيب مجموعة بيراميدز 

ويحتل فريق  بيراميدز  صدارة المجموعة برصيد ٤ نقاط من فوز وتعادل ومتساويًا مع الترجي في عدد النقاط، ولكنه يتصدر بفارق الأهداف ثم دجوليبا برصيد نقطة وساجرادا بنفس الرصيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:01 - الأهلي يتحدى باتشوكا لتحقيق ثاني إنجازاته على الأراضي القطرية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق