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الرياضة - 08:06 - كأس إنتركونتيننتال.. باتشوكا يفرض التعادل السلبي على الأهلي في الشوط الأول «فيديو» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:06 - كأس إنتركونتيننتال.. باتشوكا يفرض التعادل السلبي على الأهلي في الشوط الأول «فيديو» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:06 - كأس إنتركونتيننتال.. باتشوكا يفرض التعادل السلبي على الأهلي في الشوط الأول «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:06 - كأس إنتركونتيننتال.. باتشوكا يفرض التعادل السلبي على الأهلي في الشوط الأول «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 08:06 مساءً - فرض نادي باتشوكا المكسيكي نتيجة التعادل السلبي على نظيره الأهلي في الشوط الأول من المباراة التي تقام على ملعب 974، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس إنتركونتينتال.

ورغم العديد من المحاولات على مرمى نادي باتشوكا، إلا أن مهاجمي الأهلي لم يتمكنوا من زيارة الشباك، وأهدروا الفرص بسهولة تامة.

وجاءت أبرز فرص الشوط الأول في الدقيقة 37، بعد هجمة مميزة من لاعبي الأهلي انتهت عند طاهر محمد طاهر والذي أهدرها بصورة غريبة أمام مرمى باتشوكا.

تشكيل الأهلي ضد باتشوكا في كأس التحدي اليوم

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي

تشكيل الأهلي ضد باتشوكا في كأس التحدي اليوم
في حراسة المرمى محمد الشناوي
في خط الدفاع يحيى عطية الله رامي ربيعة ياسر إبراهيم عمر كمال عبد الواحد/td>
في خط الوسط إمام عاشور مروان عطية أكرم توفيق حسين الشحات
في خط الهجوم طاهر محمد طاهر وسام أبو علي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد باتشوكا في كأس إنتركونتيننتال

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس إنتركونتيننتال هذا الموسم، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد باتشوكا، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 2، بتعليق علي سعيد الكعبي.

الأهلي وباتشوكا

كما تنقل قناة «الكاس» القطرية، مباراة المارد الأحمر بكأس التحدي اليوم، لتٌعد هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي، وتحديدًا عبر شاشة قناة الكاس القطرية 5، بتعليق المخضرم خليل البلوشي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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