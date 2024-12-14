الرياضة - 07:46 - ارتفاع سعر الذهب الآن خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 07:46 مساءً - سعر الذهب الآن.. سعر الذهب الآن عيار 21 من أكثر الأعيرة انتشارا في مصر، والتي يبحث عنها المواطنون باستمرار في هذه الأيام بسبب التقلبات التي يشهدها سعر الذهب الآن بشكل عام في جميع الأعيرة، والتي تأتي نتيجة للتغيرات والتوتّرات الجيوسياسية التي تحدث في جميع أنحاء العالم.

وارتفع سعر الذهب الآن عيار 21 خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، فبعد أن سجل سعر الذهب الآن في منتصف التعاملات نحو 3810 جنيهات للبيع، ارتفع سعر الذهب الآن في مساء التعاملات إلى 3815 جنيها للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وفي السطور التالية تعرض الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص سعر الذهب الآن في مصر.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء سعر الجنيه الذهب 30520 جنيه 30320 جنيه سعر أوقية الذهب 2648.73 دولار 2648.32 دولار سعر الذهب الآن عيار 24 4360 جنيها 4331.5 جنيه سعر الذهب الآن عيار 22 3996.75 جنيه 3970.5 جنيه سعر الذهب الآن عيار 21 3815 جنيها 3790 جنيها سعر الذهب الآن عيار 18 3270 جنيه 3248.5 جنيه سعر الذهب الآن عيار 14 2543.25 جنيه 2526.75 جنيه

سعر الذهب الآن عيار 24

وصل سعر الذهب الآن عيار 24 في مساء التعاملات إلى مستوى 4360 جنيها للبيع، و4331.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 22

علا سعر الذهب الآن عيار 22 خلال التعاملات المسائية إلى مستوى 3996.75 جنيه للبيع، 3970.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 21

سجل سعر الذهب الآن عيار 21 الأكثر تداولا في مصر سجل في ختام التعاملات نحو 3815 جنيها للبيع، 3790 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

زاد سعر الذهب الآن عيار 18 خلال التعاملات المسائية إلى مستوى 3270 جنيها للبيع، و3248.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 14

بلغ سعر الذهب الآن عيار 14 في سوق الصاغة المصرية 2543.25 جنيه للبيع، و2526.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 12

أما سعر الذهب الآن عيار 12 فسجل في محلات الصاغة نحو 2180 جنيها للبيع، و2165.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 9

وبالنسبة لـ سعر الذهب الآن عيار 9 فوصل إلى مستوى 1635 جنيها للبيع، و1624.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات النهائية نحو 30520 جنيها للبيع، و30320 جنيها للشراء