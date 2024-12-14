الرياضة - 07:46 - «وداعا تخفيف الأحمال».. خطة الحكومة لتأمين التغذية الكهربائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 07:46 مساءً - أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تستعد للصيف المقبل بمشروعات جديدة للكهرباء حتى لا يتم اللجوء لتخفيف الأحمال.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه تم اتخاذ خطوات جدية في هذا الأمر، ومن أهمها محطة أبيدوس 1 لتوليد الكهرباء التي تم افتتاحها بمركز كوم أمبو في أسوان جنوب مصر.

وأوضح أن بناء المحطة بدأ في مارس 2023 بأياد مصرية 100% وعلى المستوى الإداري كان 95% من القائمين على المشروع مصريين، مؤكدا أن المحطة تولد 500 ميجا وات ومع المشاريع الأخرى التي سيتم افتتاحها في مجال الطاقة المتجددة ومع مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية سيتم توفير الاحتياجات المصرية من الكهرباء البالغة 4000 ميجا وات.

كما أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تهدف إلى إدخال طاقات جديدة ومتجددة للشبكة القومية للكهرباء، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاق لإنشاء محطة تولد الكهرباء من الرياح بالتعاون مع دولة الإمارات العربية، وهذه المحطة ستكون في خليج السويس وتتنتج 500 ميجا وات وباستثمارات 600 مليون دولار.

وأشار إلى أن الدراسات الخاصة بالمشروع تستغرق نحو عام وبعدها يتم الشروع في عمليات البناء وبالتالي هذه المحطة متوقع دخولها الخدمة في 2028، كما أكد أنه سيكون هناك مشروع أبيدوس 2 بواسطة شركة إيما بور الإماراتية والذي يكون بإمكانه إنتاج 1 جيجا وات من الكهرباء أي ضعف ما يتم إنتاجه من أبيدوس 1.