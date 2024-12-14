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محمد صلاح أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في الدوريات الخمس الكبرى - أخبار كلمتك

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محمد صلاح أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في الدوريات الخمس الكبرى - أخبار كلمتك

محمد صلاح أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في الدوريات الخمس الكبرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 07:30 مساءً - واصل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، تألقه في الموسم الحالي، بعدما صنع هدفا في تعادل الريدز أمام فولهام 2/2 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

وسجل كودي جاكبو هدف ليفربول الأول في الدقيقة 47 بضربة رأسية بعد عرضية رائعة من محمد صلاح، ليرفع النجم المصري رصيده إلى المساهمة التهديفية رقم 22 له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بواقع 13 هدفا و9 أسيست، متفوقا على كل لاعبي الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.

ويأتي بعد صلاح على مستوى المساهمات التهديفية في الدوريات الكبرى، هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ الألماني والذي يمتلك 21 مساهمة بواقع 14 هدفا و7 تمريرات حاسمة.

 

محمد صلاح يصل لـ 100 أسيست مع ليفربول في جميع البطولات

وصنع محمد صلاح لاعب ليفربول وقائد المنتخب الوطني هدفا لزميله جاكبو في مباراة فولهام والتي تجمع الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد" ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذه الصناعة وصل محمد صلاح لـ 100 أسيست مع ليفربول في جميع البطولات ليصل إلى رقم قياسي جديد في رحلته المميزة مع الريدز.

مباراة ليفربول وفولهام 

وسجل أندرياس بيريرا الهدف الاول لـ فولهام في شباك ليفربول بالدقيقة 11.

وتعرض أندرو روبرتسون لاعب ليفربول للطرد المباشر في الدقيقة 16 بعد تدخله على لاعب فولهام.

وسجل جاكبو هدف التعادل لـ ليفربول في شباك فولهام بالدقيقة 47 عن طريق رأسية مميزة.

سوجل مونيز الهدف الثاني لـ فولهام في شباك ليفربول بالدقيقة 76، قبل أن يسجل ليفربول الهدف الثاني لينتهي اللقاء بالتعادل 2/2. 

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تشكيل ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، كورتيس جونز، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، لويس دياز.

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ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، في حين أن فولهام لديه 24 نقطة في المركز التاع في جدول البطولة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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