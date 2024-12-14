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كأس الإنتركونتيننتال، تعادل سلبي بين الأهلي وباتشوكا بعد مرور 15 دقيقة - أخبار كلمتك

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كأس الإنتركونتيننتال، تعادل سلبي بين الأهلي وباتشوكا بعد مرور 15 دقيقة - أخبار كلمتك

كأس الإنتركونتيننتال، تعادل سلبي بين الأهلي وباتشوكا بعد مرور 15 دقيقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 07:30 مساءً - يتعادل النادي الأهلي مع نظيره باتشوكا المكسيكي بنتيجة 0-0 بعد مرور 15 دقيقة من المباراة على ملعب 974 في دولة قطر، وذلك في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال. 

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة في أول 10 دقائق دون خطورة حقيقة على مرمى الفريقين.

وكاد محمد طاهر أن يسجل الهدف الأول لـ الأهلي في شباك باتشوكا في الدقيقة 13 من تصويبة قوية ولكن تصدى لها الحارس ببراعة.

 

تشكيل الأهلي أمام باتشوكا 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: عمر كمال، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله.

في خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي، حسين الشحات.

تشكيل باتشوكا أمام الأهلي 

في حراسة المرمى: كارلوس مورينو

في خط الدفاع: براين جونزاليس - جوستافو كابرال – أندريس ميكولتا - لويس رودريجيز

في خط الوسط: بيدرو بيدرازا – إلياس مونتيل- أرتورو جونزاليس – آلان باتيستوتا - أسامة الإدريسي.

في خط الهجوم: سولمون روندون

مباراة الأهلي وباتشوكا

يدخل الأهلي مباراة باتشوكا وهو يضع عينه على تحقيق إنجاز تاريخي جديد يسطر في تاريخ إنجازات القلعة الحمراء وذلك عن طريق التغلب على نظيره باتشوكا المكسيكي وحصد لقب كأس التحدي والتأهل لمواجهة ريال مدريد في المباراة النهائية من بطولة كأس الإنتركونتيننتال. 

كما يدخل الأهلي مباراة باتشوكا وهو يسعى للثأر من هزيمته  من المنافس ذاته قبل 16 عامًا عندما خسر بنتيجة 4ـ2 في بطولة كأس العالم للأندية عام 2008. 

بينما يدخل فريق باتشوكا المباراة وهو منتشي من الفوز على منافسه فريق بوتافوجو البرازيلي في الدور ربع النهائي من البطولة ذاتها، بنتيجة 3ـ0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد 974 في ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال.  

 

القيمة التسويقية لفريقي الأهلي وباتشوكا 

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت، فإن فريق باتشوكا المكسيكي يتفوق على النادي الأهلي في القيمة التسويقية. 

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق باتشوكا نحو 48.40 مليون يورو، كما يعد أغلى لاعب لدى الفريق المكسيكي هو أسامة إدريسي بقيمة 7 ملايين يورو، ثم يليه نيلسون ديوسا بـ 4.5 مليون يورو، ثم بريان جونزاليس بـ 4 ملايين يورو. 

بينما تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي نحو 30.88 مليون يورو، ويعد أغلى لاعبي القلعة الحمراء وسام أبو علي بقيمة 3 ملايين يورو، إمام عاشور بـ 3 ملايين يورو، ثم يحيى عطية الله بـ 2.20 مليون يورو. 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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