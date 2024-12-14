الرياضة - 04:56 - سعر الدولار أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 04:56 مساءً - سعر الدولار اليوم .. حافظ سعر الدولار على استقراره أمام الجنيه المصري اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، ليسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 50.77 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم

ويستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه معرفة كل ما يخص سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة يقدمها لزواره في مختلف المجالات من هنـــــــــــــــــا.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 50.77 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 50.79جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري نحو 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري وصل إلى 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع.