الرياضة - 04:56 - سعر الريال السعودي بختام تعاملات اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 04:56 مساءً - سعر الريال السعودي اليوم.. حالة من التذبذب شهدها سعر الريال السعودي بختام تعاملات اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، ليسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 13.51 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 14ديسمبر 2024

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

- سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، نحو 13.54جنيه للبيع، بينما سجل سعره نحو 13.49 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

- سجل سعر الريال السعودي في بنك الأهلي اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، نحو 13.54جنيه للبيع، بينما سجل سعره نحو 13.49جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

- بلغ سعر الريال السعودي داخل بنك قناة السويس اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، نحو 13.56جنيه للبيع، بينما سجل سعره نحو 13.47 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

- سجل سعر الريال السعودي داخل بنك الإسكندرية اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، نحو 13.55جنيه للبيع، بينما سجل سعره نحو13.51جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

- وصل سعر الريال السعودي داخل بنك التجاري الدولي اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، نحو 13.55جنيه للبيع، بينما سجل سعره نحو 13.45 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

- بلغ سعر الريال السعودي داخل بنك التجاري الدولي اليوم السبت14ديسمبر 2024، نحو 13.54جنيه للبيع، بينما سجل سعره نحو 13.22جنيه للشراء.

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