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الرياضة - 04:56 - بداية شتاء دافئ.. «الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:56 - بداية شتاء دافئ.. «الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:56 - بداية شتاء دافئ.. «الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 04:56 مساءً - واصلت وزارة الداخلية، توجيه قوافل إنسانية لتوزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء الدور الذي تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وانطلاقا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم جميع أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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