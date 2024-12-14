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الرياضة - 04:56 - موعد شهر رمضان 2025.. وأفضل الأدعية لاستقباله - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:56 - موعد شهر رمضان 2025.. وأفضل الأدعية لاستقباله - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:56 - موعد شهر رمضان 2025.. وأفضل الأدعية لاستقباله - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 04:56 مساءً - موعد شهر رمضان 2025.. يتساءل الكثير من المسلمين عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن عدد الأيام الباقية على قدوم شهر رمضان المبارك لـ عام 2025 ميلاديًا و1446 هجريا.

موعد شهر رمضان 2025

شهر رمضان

يعتبر شهر رمضان هو الشهر التاسع من أشهر السنة القمرية الهجرية بعد شهر شعبان، وهو من أهم سنة شهور عند المسلمين حيث يشكل الصيام أحد أركان الإسلام الأساسية، فهو فرصة لا تعوض لتكفير الذنوب ولزيادة الثواب والأجر.

موعد شهر رمضان 2025

أفضل الأدعية لاستقبال شهر رمضان المبارك 2025

- اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم.. اللهم ارزقنا قبل رمضان قلوبا جديدة، وتوبة سديدة، وهمة شديدة، وأعمالا صالحة عديدة.

- اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا آله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين.

- اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه عُرضا للبلايا والآفات بعزتك ياعز المسلمين.

- اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان، وأغلق عني فيه أبواب النيران، ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين.

- اللهم أعنا على الصيام والصلاة وصالح الأعمال، وتقبل منا واجعلنا من أهل الجنة الصائمين التائبين.

- اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين.

- اللهم إنا نسألك أن تجعل شهر رمضان المعظم شهر تملأ فيه الفرحة قلوبنا وتفرج فيه كروبنا وأن ترزقنا فيه الخير كله».

- اللهم أصلح لنا كل أمورنا في الشهر الكريم، واجعل الجنة مستقر لنا ومتاع، واجعل باب الريان باب دخولنا الجنان إنك على كل شيء قدير.

- اللهم بلغنا رمضان ونحن بأحسن حال لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا رمضان واعنا فيه على الصيام والقيام واجعلنا من عتقائك من النار.

موعد شهر رمضان 2025

موعد شهر رمضان 2025

جدير بالذكر أن المركز القومي للبحوث الفلكية، أقر أن موعد شهر رمضان الكريم لعام 2025 -1446 سيكون في يوم 1 مارس 2025، أي المتبقي من الزمن على حلول شهر رمضان المبارك شهرين و17 يوما.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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