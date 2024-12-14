الرياضة - 10:01 - زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب وسط تشيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 10:01 صباحاً - ضرب زلزال بلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر وسط تشيلي، دون ورود أي تقارير فورية عن حدوث أضرار مادية أو إصابات.

وأفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي، حسبما ذكرت شبكة «أيه بي سي نيوز» الأمريكية، اليوم السبت، بأن الزلزال وقع على عمق 110 كيلومترات وكان مركزه على بعد 41 كيلومترا من جنوب شرق بلدة مولينا.

وشعر السكان في المناطق الواقعة بوسط وشمال تشيلي، بما في من بينها العاصمة سانتياجو بالهزة الأرضية التي لم تتسبب في حدوث موجات مد عاتية تسونامي.

يذكر أن تشيلي تقع عند ما يسميه علماء الجيولوجيا حزام النار في المحيط الهادي، حيث النشاط الزلزالي كثيف، وتعرضت تشيلي لزلزال شديد بقوة 8.8 درجة في فبراير 2010 أعقبه تسونامي أسفر عن مصرع أكثر من 500 شخص ودمر الكثير من المباني.