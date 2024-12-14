الرياضة - 09:41 - تشكيل الأهلي المتوقع ضد باتشوكا اليوم.. كولر يرفع راية التحدي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 09:41 صباحاً - تشكيل الأهلي المتوقع ضد باتشوكا اليوم.. يواجه الأهلي نظيره باتشوكا المكسيكي على أرضية ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم "إنتركونتيننتال".

ويبحث الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر عن تحقيق الانتصار في مباراة اليوم أمام باتشوكا لحصد لقب كأس التحدي المقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والصعود إلى نهائي كأس إنتركونتيننتال لملاقاة ريال مدريد.

ويخوض الأهلي مباراة كأس التحدي أمام باتشوكا اليوم في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويصعد الفائز إلى مواجهة ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا على استاد لوسيل في نهائي بطولة كأس القارات للأندية يوم 18ديسمبر الجاري.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال" بعد فوزه على فريق العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في القاهرة، بينما حجز باتشوكا مقعده في هذا الدور بعد عبوره فريق بوتافوجو البرازيلي بثلاثية نظيفة أيضًا.

ونستعرض في السطور التالية تشكيل الأهلي المتوقع أمام باتشوكا المكسيكي في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"، اليوم، والذي سيعتمد عليه المدرب مارسيل كولر:

تشكيل الأهلي المتوقع أمام باتشوكا المكسيكي اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي، حسين الشحات.