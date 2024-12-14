موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 09:35 صباحاً - يستعد فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح لمواجهة فولهام اليوم السبت، على أرضية ملعب "الأنفيلد" ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي.



موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام

تذاع مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، بفارق 4 نقاط عن تشيلسي أقرب ملاحقيه، مع العلم أن الريدز لديه مباراة مؤجلة ضد إيفرتون، في حين أن فولهام لديه 23 نقطة، حيث يحتل حاليًا المركز العاشر في جدول البطولة.

أرقام صلاح أمام فولهام

وستكون مباراة ليفربول ضد فولهام هي المواجهة التاسعة لصلاح أمام فولهام، ففي اللقاءات الثمانية الماضية التي لعبها أمام الفريق اللندني، أحرز خلالها 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة، علما بأنه حقق 5 انتصارات على منافسه مقابل تعادلين، فيما تكبد خسارة وحيدة.

ويطمح النجم الدولي المصري محمد صلاح، الذي أحرز هدف الفريق الوحيد في شباك جيرونا من ركلة جزاء، إلى مواصلة التوهج مع الفريق بالدوري الإنجليزي، وهز الشباك للمباراة الثامنة على التوالي في البطولة.

ومنذ تمكنه من هز الشباك في فوز نادي ليفربول 2 / 1 على ضيفه تشيلسي بالمرحلة الثامنة للبطولة، مارس صلاح هوايته في التسجيل بصورة متتالية في المباريات التالية بالمسابقة أمام كل من أرسنال وبرايتون وأستون فيلا وساوثهامبتون ومانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.

وعادل "الفرعون المصري" أفضل سلسلة تسجيل له في لقاءات متتالية بالبطولة والتي سبق أن قام بها في شهري أغسطس وأكتوبر 2021.

وبعد أن أحرز هدفين وصنع هدفا آخر في لقاء فريقه الأخير بالبطولة أمام نيوكاسل الذي انتهى بتعادل مثير 3 / 3، انفرد صلاح بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف والصناعة لزملائه في لقاءات مختلفة بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما قام بذلك في 37 مباراة عبر مسيرته بالبطولة التي شهدت خوضه 214 لقاء، ليفض شراكته مع النجم الإنجليزي المعتزل واين روني، الذي تمكن من القيام بذلك في 36 لقاء بالمسابقة.

ويتقاسم صلاح صدارة هدافي البطولة حاليا برصيد 13 هدفا مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي أحرز جائزة (الحذاء الذهبي)، التي يتم منحها لأفضل هداف في المسابقة خلال الموسمين الماضيين.

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