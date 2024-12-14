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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا ببطولة كأس الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا ببطولة كأس الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا ببطولة كأس الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 09:15 صباحاً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام نظيره باتشوكا المكسيكي على ملعب 974 في دولة قطر، وذلك في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال. 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع باتشوكا اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب 974، على أن يواجه الفريق الفائز ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل على ملعب لوسيل.

 

وتبث مباراة النادي الأهلي ونظيره باتشوكا المكسيكي  فى نصف نهائى الإنتركونتننتال عبر شبكة قنوات بي أن سبورتس. 

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس، إذاعتها مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال، والمُقرر نقلها عبر الترددات التالية:

تردد قناة beIN Sports 1 HD - نايل سات

 

التردد: 11054

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

تردد القناة على عرب سات


التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD


تردد قناة الكأس

 

التردد: 11919.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/5.

معدل الترميز: 27500.

جودة الصورة: HD.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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