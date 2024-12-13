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بيراميدز يختتم تدريباته في استاد رادس استعدادا لمواجهة الترجي بدوري الأبطال (صور) - أخبار كلمتك

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بيراميدز يختتم تدريباته في استاد رادس استعدادا لمواجهة الترجي بدوري الأبطال (صور) - أخبار كلمتك

بيراميدز يختتم تدريباته في استاد رادس استعدادا لمواجهة الترجي بدوري الأبطال (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 11:25 مساءً - اختتم فريق نادي بيراميدز، تدريباته في تونس استعدادا لمواجهة نظيره نادي الترجي قي إطار لقاءات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وجرى مران بيراميدز على استاد راس الرئيسي في العاصمة تونس، واستمر لمدة ساعة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”. 

 واطمأن المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش على جاهزية جميع اللاعبين لخوض اللقاء الهام أمام الترجي.

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وسمح نادي بيراميدز لوسائل الإعلام التونسية بالحضور لمدة ١٥ دقيقة طبقا لتعليمات الكاف، واكتفى الثنائي محمد رضا بوبو وبلاتي توريه بأداء تدريبات تأهيلية من الإصابة في ظل غيابهما عن اللقاء.

موعد مباراة بيراميدز والترجي التونسي 

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

عقد اليوم، الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الترجي التونسي ونادي بيراميدز، بمقر نادي الترجي في العاصمة تونس، للترتيب للقاء والكشف عن كافة التجهيزات الخاصة به.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الترجي وبيراميدز

وتم الاتفاق على أن يرتدي نادي الترجي قميصه الأساسي الأحمر في أصفر، والشورت الأسود، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأبيض بالكامل.

ويرتدي في المقابل نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات والمنسق الأمني، ومحمد طاهر إداري الفريق وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، ومحمد نجم مسئول التسويق بالنادي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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