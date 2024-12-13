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الرياضة - 11:21 - سعر الذهب في مصر نهاية التعاملات المسائية الجمعة 13 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:21 - سعر الذهب في مصر نهاية التعاملات المسائية الجمعة 13 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:21 - سعر الذهب في مصر نهاية التعاملات المسائية الجمعة 13 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 11:21 مساءً - سعر الذهب.. شهد سعر الذهب ارتفاعًا جديدًا خلال التداولات المسائية بقيمة 10 جنيهات، عقب تذبذب سعر الذهب بين الارتفاع والانخفاض في محال الصاغة بالأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الآن نحو 3820 جنيهًا للبيع، و3800 جنيهًا للشراء، فيما وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3274.25 جنيه للبيع، و3257.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن في مصر
سعر الذهب بيع شراء
سعر الذهب عيار 24 4365.75 جنيه 4342.75 جنيه
سعر الذهب عيار 22 4002 جنيهًا 3981 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21 3820 جنيهًا 3800 جنيهًا
سعر الذهب عيار 18 3274.25 جنيه 3257.25 جنيه
سعر الذهب عيار 14 2546.75 جنيه 2533.25 جنيه
سعر الذهب عيار 12 2182.75 جنيه 2171.5 جنيه
سعر الذهب عيار 9 1637.25 جنيه 1628.5 جنيه
سعر الجنيه الذهب 30560 جنيهًا 30400 جنيهًا
سعر أوقية الذهب 2654.76 دولار 2654.49 دولار

سعر الذهب

وأعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، تحديث سعر الذهب بمختلف الأعيرة خلال التعاملات المسائية في الأسواق بمصر، قبل احتساب سعري المصنعية وضريبة الدمغة.

ويشهد الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في محافظات مصر، حالة من الرواج وزيادة القوة الشرائية، حيث سجل الآن نحو 3820 جنيهًا للبيع، و3800 جنيهًا للشراء، عقب هبوط سعره بنحو 20 جنيهًا بحسب آخر تحديث له في الصاغة.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب العالمي

وارتفع سعر الذهب العالمي ليسجل أعلى مستوى منذ 5 أسابيع تقريبًا بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك وهو بدوره من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الذهب وتخطيه حاجز الـ 3850 جنيهًا خلال الأيام الماضية.

سعر الذهب

وخلال السطور التالية، توفر كلمتك، سعر الذهب لقرائها بحسب آخر تحديث للمعدن الأصفر في أسواق الصاغة ويأتي سعر الذهب على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4365.75 جنيه للبيع، و4342.75 جنيه للشراء خلال تداولات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 في الصاغة.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 22

وسجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الجمعة في الأسواق بمصر نحو 4002 جنيهًا للبيع، و3981 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الآن في محال الصاغة بحسب آخر تحديث له نحو 3820 جنيهًا للبيع، و3800 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 نحو 3274.25 جنيه للبيع، و3257.25 جنيه للشراء، في أسواق الصاغة اليوم الجمعة.

سعر الذهب عيار 14

وأما عن سعر الذهب عيار 14 فسجل الآن في محال الصاغة بمصر نحو 2546.75 جنيه للبيع، و2533.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 الآن عقب الارتفاع الجديد في أسعار الذهب بمصر إلى 2182.75 جنيه للبيع، و2171.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وسجل سعر الذهب عيار 9 خلال تعاملات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 في الأسواق نحو 1637.25 جنيه للبيع، و1628.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب الآن نحو 30560 جنيهًا للبيع، و30400 جنيهًا للشراء، عقب الارتفاع الجديد الذي شهده سعر الذهب بمصر.

سعر أوقية الذهب

وعن سعر أوقية الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة فسجلت نحو 2654.76 جنيه للبيع، و2654.49 جنيه للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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